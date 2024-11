O dilema Federico Chiesa: o Liverpool já deveria dispensar o italiano após começo terrível no Anfield?

Agora, surgem sérias dúvidas sobre a capacidade do italiano de desempenhar um papel significativo na campanha de 2024/25

Pouco antes de o avião que levava Federico Chiesa a Liverpool pousar em Merseyside, ele olhou pela janela e avistou Anfield. O italiano virou-se para a esposa e declarou: "Coloque a música You'll Never Walk Alone porque quero me imaginar jogando lá e ouvindo os fãs cantarem!"

Chiesa teve a chance de vivenciar esse sonho algumas semanas depois, ao entrar como substituto no final da vitória sobre o Bournemouth, pela Premier League, no dia 21 de setembro. Quatro dias depois, ele começou como titular pela primeira vez diante do Kop, na goleada sobre o West Ham pela Copa da Liga. O desempenho do ala conquistou os torcedores: trabalhador, habilidoso e com potencial para substituir Mohamed Salah, Chiesa deixou o campo após uma hora de jogo sob grandes aplausos, mesmo sem estar em sua melhor forma física.

Porém, desde então, Chiesa não foi mais visto em campo. Não por falta de espaço no elenco comandado por Arne Slot, mas porque sua condição física o impediu de atuar. Isso alimentou rumores de que a contratação de verão, vinda da Juventus, poderia ser emprestada a outro clube menos de seis meses após sua chegada ao Liverpool.