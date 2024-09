Como Diego Simeone mudou o roteiro dos clássicos entre Atlético de Madrid x Real Madrid

Desde a chegada do "Cholo" ao banco do Atleti, os merengues deixaram de buscar um "oponente à altura" na capital

Por mais de uma década, o Atlético de Madrid não conseguiu vencer uma única partida contra o Real Madrid. Os gols castigavam as redes colchoneras antes mesmo do jogo começar, enquanto a torcida madridista seguia em busca de um adversário à altura no dérbi madrilenho. Derrotas e mais derrotas, seja no Vicente Calderón ou no Santiago Bernabéu, faziam, há décadas, parte do roteiro habitual dos confrontos na capital da Espanha – até que um homem mudou a história.

Diego Pablo Simeone assumiu o comando do Atlético de Madrid em 2012 e decidiu que os dérbis não podiam mais ser tão desiguais. O Argentino deu aos rojiblancos uma nova identidade: competitividade, intensidade, coragem e uma garra incansável para que o Real Madrid não atropelasse a cada confronto. Dizer que ele inverteu totalmente o cenário seria exagero, mas, ao menos, conseguiu fazer com que a balança não pendesse sempre para o mesmo lado.