Didier Deschamps ameaça preparação da França para a Copa do Mundo ao ignorar Kylian Mbappé

O treinador deixou o capitão fora de outra série de jogos, levantando dúvidas sobre seu relacionamento e o estado mental do atacante

A saída dos principais jogadores das competições internacionais não é novidade. É uma prática comum há anos. Os clubes mais poderosos do jogo estão sempre relutantes em liberar seus bens mais valiosos para qualquer coisa que não sejam eliminatórias ou grandes torneios, especialmente se houver a menor preocupação com a condição física de um jogador.

Por isso, não foi um grande choque ver Kylian Mbappé não aparecer nos confrontos da França na Nations League contra Israel e Bélgica no mês passado - mesmo que o atacante tivesse acabado de se recuperar de um pequeno problema muscular para jogar pelo Real Madrid na última partida do time espanhol antes da pausa internacional de outubro, contra o Villarreal.

A sensação era de que Mbappé se beneficiaria do descanso - e não apenas por uma perspectiva física. O jogador de 25 anos não tinha exatamente começado da melhor forma sua carreira no Madrid após sua tão comentada transferência do Paris Saint-Germain. Havia sinais crescentes de que ele estava sucumbindo à pressão de tentar justificar sua monstruosa contratação, seu colossal salário e, para ser brutalmente honesto, sua mera presença no clube que realmente não parecia precisar dele.

No entanto, sua ausência da última convocação da França causou todo tipo de controvérsia e efetivamente confirmou que nem tudo está bem com Mbappé agora...