De "diamante bruto" do Manchester City a se tornar imparável: como Jérémy Doku se tornou o ponta mais letal da Premier League

Nos números, ninguém fazia o que Doku fez em um jogo da Premier League desde Eden Hazard, seu compatriota e ex-companheiro na seleção belga, em 2019. Na época, Hazard venceu sete duelos, completou sete dribles, criou três chances e finalizou três vezes no alvo — mas foi contra um West Ham comum, não contra o campeão europeu que havia acabado de derrotar o Real Madrid.

Enquanto muitos travam em grandes jogos, Doku parece se divertir sob pressão. “Nos grandes jogos há mais exposição e mais beleza”, disse ele à Sky Sports. O belga já vinha mostrando potencial: brilhou contra o United e o Burnley, e teve boa atuação contra o Dortmund antes de encarar o Liverpool.

O City pagou 55,5 milhões de libras (R$ 385,3 milhões) ao Rennes por ele em 2023, valor que hoje parece cada vez mais justificado. Ainda assim, houve dúvidas sobre sua adaptação ao estilo metódico de Guardiola — um desafio para jogadores mais criativos como Doku.