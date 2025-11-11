De "diamante bruto" do Manchester City a se tornar imparável: como Jérémy Doku se tornou o ponta mais letal da Premier League

A atuação de Doku na vitória do Manchester City por 3 a 0 sobre o Liverpool foi daquelas que se veem cada vez menos: um jogador dominando completamente uma partida grande. Não foi só um lance de brilho isolado — ele desequilibrou o jogo do início ao fim, criando perigo toda vez que tocava na bola. Foi uma das performances individuais mais marcantes da história recente da Premier League.
Pode ser comparada a exibições lendárias, como o hat-trick de Thierry Henry pelo Arsenal contra o Liverpool em 2003/04, o show de David Silva na goleada do City por 6 a 1 sobre o Manchester United em 2011/12 ou o triplo de Mark Viduka pelo Leeds contra o Liverpool em 2001.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢