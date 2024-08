Deyverson é oferecido, e Atlético-MG pode avançar por atacante

À procura de um substituto para Hulk, que se recupera de lesão muscular na panturrilha direita, Galo pode contratar atacante do Cuiabá no mercado

O atacante Deyverson, atualmente no Cuiabá, foi oferecido ao Atlético-MG no mercado da bola e pode fechar com o clube mineiro. A diretoria avalia a possibilidade de contratação do centroavante no mercado da bola, como soube a GOAL.

As tratativas ainda não estão avançadas, mas um dos gestores do clube disse à reportagem que avalia a contração com muito cuidado e cautela. O Galo entende que o centroavante tem qualidade para reforçar o elenco comandado por Gabriel Milito.

O Atlético-MG está à procura de um centroavante no mercado da bola, sobretudo depois que Hulk sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita. A diretoria entende que é necessário encontrar um jogador para a função ainda em agosto.

