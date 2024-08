Atlético-MG intensifica busca por atacante após lesão de Hulk, que para por 30 dias

Galo ainda não definiu o nome, mas está à procura de um jogador para o setor ofensivo no período de ausência do ídolo

O Atlético-MG intensificou a busca por um atacante após a notícia da lesão muscular de Hulk, como soube a GOAL. A diretoria ainda não definiu o nome, de acordo com um dos gestores do clube. No entanto, pretende contratar um atleta para suprir a ausência do veterano, que se ausentará por cerca de 30 dias e só deve voltar aos gramados em setembro.

O atacante de 38 anos sofreu uma lesão na panturrilha direita e não estará à disposição nos próximos jogos do Galo. Ele só deve figurar entre os relacionados de Gabriel Milito na partida contra o Bahia, inicialmente marcada para 15 de setembro, na Arena Fonte Nova.

Sem o principal nome do elenco, a cúpula busca um atacante para reforçar o setor ofensivo neste momento da temporada. Ainda não há consenso sobre o alvo atleticano neste momento da janela de transferências.

