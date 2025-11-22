Desastre para o Liverpool! Arne Slot fica pressionado após derrota por 3 a 0 contra o Nottingham Forest

A defesa desastrosa do título inglês pelo Liverpool piorou neste sábado (22), quando o Nottingham Forest despedaçou os Reds em Anfield. Em um jogo que teve mais de um momento de controvérsia com o VAR, o Forest marcou três vezes, graças aos esforços de Murillo, Nicolo Savona e Morgan Gibbs-White, deixando um Arne Slot atordoado e possivelmente temendo por seu emprego.

O desastre em forma de tarde começou para os anfitriões quando Murillo marcou após escanteio. Foi um momento controverso em um primeiro tempo cheio de polêmicas, com o VAR decidindo que Dan Ndoye não estava interferindo com Alisson apesar de estar muito perto da linha de visão do goleiro brasileiro. Momentos depois, o Forest quase fez mais dois - Igor Jesus chegou a ter um gol anulado, inclusive.

Se o técnico Arne Slot deu uma bronca em seu time no intervalo, isso não pareceu ter impacto, pois o Forest começou a segunda metade com ímpeto e encontrou o segundo gol através de Savona. Faria pior antes do final também, com Gibbs-White sacramentando o 3 a0 na reta final, silenciando o estádio de Anfield e deixando Slot se perguntando o que ele precisa fazer para colocar os Reds de volta nos trilhos. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...