Desastre para o Liverpool! Arne Slot fica pressionado após derrota por 3 a 0 contra o Nottingham Forest

No jogo que marcou o retorno de Alisson após lesão, os atuais campeões foram atropelados dentro de casa

A defesa desastrosa do título inglês pelo Liverpool piorou neste sábado (22), quando o Nottingham Forest despedaçou os Reds em Anfield. Em um jogo que teve mais de um momento de controvérsia com o VAR, o Forest marcou três vezes, graças aos esforços de Murillo, Nicolo Savona e Morgan Gibbs-White, deixando um Arne Slot atordoado e possivelmente temendo por seu emprego. 

O desastre em forma de tarde começou para os anfitriões quando Murillo marcou após escanteio. Foi um momento controverso em um primeiro tempo cheio de polêmicas, com o VAR decidindo que Dan Ndoye não estava interferindo com Alisson apesar de estar muito perto da linha de visão do goleiro brasileiro. Momentos depois, o Forest quase fez mais dois - Igor Jesus chegou a ter um gol anulado, inclusive.

Se o técnico Arne Slot deu uma bronca em seu time no intervalo, isso não pareceu ter impacto, pois o Forest começou a segunda metade com ímpeto e encontrou o segundo gol através de Savona. Faria pior antes do final também, com Gibbs-White sacramentando o 3 a0 na reta final, silenciando o estádio de Anfield e deixando Slot se perguntando o que ele precisa fazer para colocar os Reds de volta nos trilhos. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Liverpool em Anfield...

    Goleiro & Defesa

    Alisson (5/10):

    Foi seu primeiro jogo desde setembro, e o brasileiro não pôde fazer nada para parar nenhum dos gols.

    Dominik Szoboszlai (4/10):

    Deveria ter ficado mais próximo de Murillo no primeiro gol do Forest.

    Ibrahima Konaté (4/10):

    O VAR o salvou após ser pego por Igor Jesus no controverso incidente de mão na bola. Foi sacrificado logo após o intervalo, quando o Liverpool ficou com dois gols de desvantagem.

    Virgil van Dijk (3/10):

    De pé quando a bola passou por ele no escanteio, levando ao gol de abertura de Murillo. Um adversário não deveria marcar três em Anfield sob sua supervisão.

    Milos Kerkez (4/10):

    Deveria ter feito muito melhor com uma grande chance no primeiro tempo, perfeitamente preparada por Salah. Foi um pouco no improviso com seus cruzamentos, enquanto o Liverpool buscava uma forma de reagir e foi eventualmente substituído.

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (4/10):

    Longe de ser tão dominante e majestoso no meio-campo, como costuma ser.

    Alexis Mac Allister (3/10):

    Achou que tinha marcado no primeiro tempo, mas a cabeça de Elliot Anderson o impediu. Falhou no lance do segundo gol do Forest.

    Curtis Jones (3/10):

    Não contribuiu o suficiente. Péssima atuação, inclusive perdendo a bola em momentos cruciais.

    Ataque

    Mohamed Salah (5/10):

    Mostrou lampejos de brilhantismo em alguns momentos, mas teve muito poucas oportunidades de cortar para dentro e chutar com o pé esquerdo, já que os defensores do Forest o anularam.

    Alexander Isak (2/10): 

    Quase não tocou na bola. Ainda sem um gol na Premier League pelo Liverpool, não chegou nem perto de quebrar o jejum aqui, com Slot decidindo que já era o suficiente após 68 minutos.

    Cody Gakpo (5/10):

    Pareceu uma ameaça constante no primeiro tempo com suas corridas incisivas, mas desapareceu no segundo. Dormiu no ponto quando Savona se desmarcou dele para marcar o segundo dos visitantes.

    Substitutos & Técnico

    Hugo Ekitike (5/10):

    Entrou no lugar de Konate, mas teve pouco impacto.

    Federico Chiesa (5/10):

    Substituiu Isak, mas não conseguiu mudar o jogo, chutando uma chance apresentável por cima da barra.

    Andy Robertson (4/10):

    Entrou no lugar de Kerkez com pouco mais de 20 minutos restantes e não conseguiu chegar perto de Omari Hutchinson, que cortou para dentro e chutou para forçar o terceiro gol.

    Rio Ngumoha (Sem nota):

    Entrou tarde no jogo e já estava tudo decidido naquele momento.

    Arne Slot (3/10):

    Um resultado absolutamente chocante. A pressão agora é real e as coisas precisarão mudar...

