Demissão de diretor mostra que Manchester United vive caos ainda maior sob Sir Jim Ratcliffe

Perder seu diretor esportivo após apenas cinco meses dá a impressão que o bilionário não está arrumando a casa - mas, na verdade, andando para trás

Dan Ashworth passou tanto tempo em licença remunerada quanto trabalhando para o Manchester United. Agora, reflita sobre isso por um minuto. O cara que o United acreditava ser tão talentoso a ponto de estar disposto a esperar cinco meses para que ele começasse a trabalhar e pagar até £3 milhões para tirá-lo do Newcastle foi considerado inapto para o cargo apenas cinco meses depois de começar a trabalhar.

A verdade é que Ashworth é o mais recente nome a sofrer as consequências de trabalhar no Manchester United e ver suas conquistas impressionantes em clubes anteriores ficaram à sombra do fracasso no Old Trafford. Raphael Varane e Casemiro já passaram por isso, assim como José Mourinho, Louis van Gaal e Erik ten Hag.

Mas parece que nem mesmo os executivos estão a salvo. E é o maior dos cartolas do clube que termina essa história ainda mais machucado: Sir Jim Ratcliffe.