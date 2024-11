Defesa (ou a falta dela) pode custar a Real Madrid e Carlo Ancelotti uma temporada sem títulos

C. Ancelotti

Os merengues têm sofrido muitos gols em jogos importantes, um problema claro que seu técnico italiano precisa resolver com urgência

Grande parte da atenção em torno do Real Madrid este ano tem se concentrado em uma extremidade do campo – e com razão. Vinícius Júnior e Kylian Mbappé jogando juntos na frente, mas, em grande parte, sem conseguir fazer isso funcionar, têm sido tema de muitos noticiários. Há drama, intriga e vários momentos dignos de destaque.

Colocar os dois melhores pontas-esquerdas do mundo, em, talvez, o melhor time do planeta, e pedir a um deles que transforme completamente a forma como joga é, ao mesmo tempo, cativante e arriscado. Nos melhores momentos, parece dois virtuosos brilhantes trabalhando juntos em harmonia. Nos piores, é futebol juvenil, com crianças correndo pelos mesmos espaços e brigando pela bola.

Mas, de certa forma, o Real Madrid é sortudo. Os jogadores de elite naquele setor – adicionando Jude Bellingham e Rodrygo para completar o quarteto – inevitavelmente acabarão por encontrar uma forma de marcar gols. Pode ser um pouco frustrante de assistir, ou até dramático demais para o próprio bem deles, mas os merengues jamais terão dificuldades para colocar a bola na rede. O verdadeiro problema está, de fato, na outra extremidade do campo.

O Real Madrid sofreu apenas 11 gols na La Liga e outros sete na Champions League, mas é alarmante a facilidade com que sua defesa é penetrada. E, se o time deseja conquistar algo – incluindo a primeira divisão espanhola, que deveria ser praticamente sua – tudo isso precisa mudar. A defesa frágil tende a desmoronar a qualquer momento e precisa ser corrigida.