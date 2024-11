Debate de candidatos a presidente do Flamengo: onde assistir, horário e mais informações

Debate mediado pela apresentadora Glaucia Santiago, contará com a presença de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee

Com a eleição marcada para o dia 9 de dezembro, os torcedores terão a oportunidade de conhecer as propostas dos três candidatos à presidência do Flamengo em um debate promovido pela ESPN. Participam Luiz Eduardo Baptista (Bap), da chapa "Raça, Amor e Gestão"; Rodrigo Dunshee, da chapa "UNIFLA"; e Maurício Gomes de Mattos, da chapa "Mengão Maior".

A jornalista Gláucia Santiago será a mediadora do evento, que promete esclarecer as direções que o Flamengo poderá tomar nos próximos anos. O debate será estruturado em quatro blocos, com um formato dinâmico que inclui perguntas e respostas entre os candidatos, interação com jornalistas e torcedores, e discussões focadas no futuro do futebol do clube.