Barcelona AthleticGetty

De volta para casa! Robert Lewandowski comanda show do Barcelona em goleada no retorno do time ao Camp Nou

O Barcelona teve um retorno triunfante ao Camp Nou, vencendo o Athletic Club por 3 a 0 em seu primeiro jogo em casa após quase três anos

Flick deixou claro, em seu retorno ao Camp Nou, que queria sua equipe atacando desde o primeiro minuto. Mesmo sem Gavi, Pedri e Frenkie de Jong, o técnico montou um time repleto de talento e criatividade ofensiva — e a estratégia funcionou imediatamente. Nos primeiros cinco minutos, o Barcelona já havia criado várias oportunidades claras de gol. Foi então que Lewandowski abriu o placar no renovado estádio blaugrana, finalizando de canhota para vencer Unai Simón no canto próximo.

O Athletic Club viveu uma tarde frustrante no ataque. Um breve momento de pressão, já perto do fim do primeiro tempo, poderia ter rendido um gol aos visitantes. A melhor chance surgiu nos pés de Nico Williams — vaiado durante toda a partida —, mas seu chute passou rente à rede lateral.

O lance perdido acabou custando caro. Pouco antes do intervalo, Lamine Yamal encontrou Ferran Torres atrás da linha alta dos bascos com um belo passe de trivela. Mais uma vez, Simón poderia ter feito melhor, mas acabou superado por um chute rasteiro do atacante, que ampliou a vantagem catalã.

Logo no início da segunda etapa, Fermín López praticamente definiu o resultado. O Barça recuperou a bola no campo de ataque e Eric García, improvisado no meio, fez o passe perfeito para deixar López na cara do gol. Com tranquilidade, o meia tocou por baixo de Simón, que saía para abafar.

Minutos depois, o cartão vermelho de Sanchet deixou o Athletic condenado a um fim de jogo penoso, com pouca posse de bola e sob pressão constante. Com o Barcelona inteiro buscando deixar seu nome na súmula e coroar um dia histórico, coube a Ferran Torres fechar a conta nos acréscimos. Mais uma vez, Lamine Yamal iniciou a jogada, driblando vários jogadores antes de servir o companheiro, que finalizou com frieza para marcar seu segundo gol.

A seguir, as avaliações dos jogadores do Barcelona segundo a GOAL no Spotify Camp Nou.

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Goleiro & Defesa

    Joan García (6/10):
    Fez boas defesas em seu retorno ao time principal. Após um segundo tempo tranquilo, brilhou com uma defesa acrobática aos 78 minutos, mostrando ótima concentração até o fim.

    Jules Koundé (6/10):
    Avançou bem ao ataque e manteve a posse com eficiência. Teve alguns momentos de aperto quando Nico Williams atacou pelo seu lado, mas, no geral, pouco precisou fazer defensivamente.

    Pau Cubarsí (7/10):
    Teve um dia tranquilo e controlado, exibindo novamente sua maturidade impressionante para a idade.

    Gerard Martín (7/10):
    Começou como zagueiro central e depois precisou se deslocar para cobrir a lesão de Balde. Mostrou versatilidade e segurança em um time bastante remendado.

    Alejandro Balde (6/10):
    Deixou o campo no intervalo por conta de uma possível lesão na cabeça.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    Meio-campo

    Eric García (8/10):
    Ofereceu solidez defensiva em uma equipe claramente orientada para o ataque. Mostrou grande vontade atuando no meio-campo e foi recompensado com uma merecida ovação de pé ao deixar o campo nos minutos finais.

    Fermín López (7/10):
    Teve de assumir um papel mais defensivo do que o habitual, mas ainda assim encontrou espaços para avançar com liberdade. Coroou sua atuação marcando um gol bem executado.

    Dani Olmo (6/10):
    Com tantos companheiros participando diretamente de gols e assistências, acabou sendo uma das figuras menos influentes da equipe e certamente ficará desapontado por não ter tido maior impacto.

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):
    Deu um passe delicioso de trivela para deixar Ferran Torres na cara do gol. No fim, ainda serviu outro passe primoroso, confirmando sua tarde inspirada.

    Robert Lewandowski (7/10):
    Era quase inevitável que fosse ele a marcar o primeiro gol no renovado Camp Nou. Embora Unai Simón pudesse ter defendido melhor, o chute de canhota — seu pé mais fraco — foi potente. Foi substituído após a marca da hora, com o resultado já encaminhado.

    Ferran Torres (8/10):
    Anotou um doblete em um dia histórico para o clube. Simón poderia ter feito melhor no primeiro gol, mas o atacante espanhol certamente não terá motivos para reclamar.

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Substituições & Treinador

    Ronald Araújo (6/10):
    Entrou no intervalo para substituir o lesionado Balde. Com o Athletic reduzido a dez jogadores, teve pouco trabalho defensivo.

    Marc Casadó (6/10):
    Foi acionado aos 60 minutos, quando o jogo já estava praticamente decidido.

    Dro Fernández (6/10):
    Mostrou disposição e correu bastante em busca de deixar seu nome no placar. Atuação trabalhadora.

    Marc Bernal (6/10):
    Substituiu o sólido Eric García e teve apenas a tarefa de manter o controle do meio-campo, algo que fez sem sustos.

    Raphinha (N/A):
    Teve cerca de dez minutos em seu retorno após longa lesão. Quase marcou com um chute potente que passou muito perto da trave.

    Hansi Flick (8/10):
    Montou uma equipe claramente orientada para o ataque — e o plano funcionou com sobras. Manteve a intensidade na área técnica até os instantes finais, sempre exigente.

