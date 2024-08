Lembra de David de Gea? Goleiro espanhol precisa definir prioridades para retomar carreira

De Gea não atua a nível competitivo há 15 meses - mas parece que ele ainda acredita que vale uma 'bolada'

David de Gea não deu nenhuma entrevista desde que deixou o Manchester United - mas o goleiro certamente tem muito a dizer. Apesar do silêncio diante das câmeras, sua comunicação acontece mais pelas redes sociais, mantendo o hábito de fazer postagens enigmáticas.

O espanhol postou um emoji de bocejo no ano passado quando começaram a surgir rumores sobre sua saída do United. Alguns dias antes de confirmar sua partida dos Red Devils, ele havia postado um emoji de malabarismo, insinuando que estava avaliando suas opções.

Ele lançou mais uma mensagem 'misteriosa' em julho - um emoji de ampulheta. Os seguidores presumiram que isso era um sinal de que ele estava prestes a anunciar seu próximo clube. E, de fato, uma semana depois surgiram relatos de que ele estava em negociações com o Genoa.

Torcedores do clube italiano rapidamente correram para o post no Instagram do goleiro, o incentivando a aceitar a oferta do clube. Mas, apenas um dia depois, surgiu a notícia de que o Genoa estava considerando outras alternativas, já que as exigências salariais de De Gea eram muito altas. O episódio levantou a pergunta óbvia: De Gea realmente quer voltar ao futebol ou está apenas interessado em dinheiro?