David Beckham, agora Sir, promove festa com bebedeira após ser condecorado cavaleiro pelo Rei Charles III
Sir David Beckham festeja com estilo
De acordo com o The Sun, Beckham convidou cerca de 30 pessoas para celebrar a condecoração de cavaleiro que recebeu no início desta semana. Ele reservou uma seção do pub Cotswolds The Bull, em Charlbury, onde amigos celebridades como o cineasta Guy Ritchie e o ex-companheiro de equipe Gary Neville também estavam presentes. Os convidados saborearam ostras e cordeiro grelhado com batatas assadas, e desfrutaram de várias garrafas de vinho rosé, cada uma no valor de £ 55. Eles também beberam cerveja, margaritas e coquetéis de martini.
O filho de Beckham, Cruz, apresentou uma canção especialmente escrita, que incluía a frase "King Charles veio a David Beckham e o condecorou meu homem". A multidão no pub então cantou sucessos do Oasis e dos Rolling Stones. O próprio Beckham, aos 50 anos, até se levantou e dançou enquanto a multidão cantava em coro: "Nós amamos você Sir David Beckham, nós amamos você Sir David Beckham".
A festa terminou pouco antes da meia-noite, e depois o ícone inglês posou com fãs para selfies e assinou autógrafos. Enquanto Romeo e Cruz participaram da comemoração, o filho mais velho, Brooklyn, não estava presente.
- Getty
"Todos estavam de bom humor"
Um dos participantes da festa disse ao The Sun: "A festa estava realmente animada. Quando o jantar terminou, Becks e seu grupo de amigos saíram da tenda de safári do pub e foram para o pub principal ao lado para dançar e cantar. Todos estavam de ótimo humor. Os locais não podiam acreditar que tinham tido uma noite com Becks lá. A música estava alta e todos cantavam juntos. O pub estava lotado e quanto mais as pessoas ouviam falar, mais lotado ficava. O lugar estava abarrotado. Era como uma festa de véspera de Ano Novo."
Como Beckham reagiu a ser nomeado cavaleiro?
A primeira reação de Beckham após receber a honra de Rei Charles III foi inestimável ao dizer aos repórteres: "Hoje é um dia de muito orgulho para nós como família. Eu cresci no leste de Londres em uma família muito humilde e meu sonho sempre foi me tornar um jogador de futebol profissional, jogar pelo Manchester United e representar meu país. Tudo o que veio com isso foi incrível. Mas hoje, ser homenageado por uma das instituições mais importantes do mundo e uma das instituições mais respeitadas do mundo, sendo um garoto do East End, é um dia de muito orgulho."
A condecoração de Beckham tem sido planejada há anos desde que se tornou, indiscutivelmente, o jogador de futebol inglês mais conhecido na década de 1990 com o United. Ele aumentou sua fama internacional ao se juntar ao Real Madrid em 2003 e, mais tarde, ao LA Galaxy, antes de se tornar co-proprietário do Inter Miami. Beckham, que cresceu no leste de Londres, mas se mudou para a base do United na adolescência, fez sua estreia pelos Red Devils em 1992. Ele se tornou um dos jogadores mais importantes na histórica tríplice coroa da equipe em 1999.
- Getty
Olhos de Beckham na MLS Cup
Atualmente, Beckham está ansiosamente esperando que o Inter Miami conquiste sua primeira MLS Cup em 2025. Depois de vencer o MLS Supporters' Shield na última temporada, os Herons estão desesperados para ganhar os playoffs este ano. Impulsionado pela habilidade de Lionel Messi, o Inter Miami terminou em terceiro lugar na fase de liga e agora se prepara para enfrentar o Cincinnati na semifinal da Conferência da MLS, no dia 22 de novembro.
Na noite de sábado, o Inter Miami derrotou o Nashville por 4 a 0 para chegar à semifinal da Conferência Leste, com Lionel Messi e Tadeo Allende marcando dois gols cada.