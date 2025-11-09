David Beckham, agora Sir, promove festa com bebedeira após ser condecorado cavaleiro pelo Rei Charles III

De acordo com o The Sun, Beckham convidou cerca de 30 pessoas para celebrar a condecoração de cavaleiro que recebeu no início desta semana. Ele reservou uma seção do pub Cotswolds The Bull, em Charlbury, onde amigos celebridades como o cineasta Guy Ritchie e o ex-companheiro de equipe Gary Neville também estavam presentes. Os convidados saborearam ostras e cordeiro grelhado com batatas assadas, e desfrutaram de várias garrafas de vinho rosé, cada uma no valor de £ 55. Eles também beberam cerveja, margaritas e coquetéis de martini.

O filho de Beckham, Cruz, apresentou uma canção especialmente escrita, que incluía a frase "King Charles veio a David Beckham e o condecorou meu homem". A multidão no pub então cantou sucessos do Oasis e dos Rolling Stones. O próprio Beckham, aos 50 anos, até se levantou e dançou enquanto a multidão cantava em coro: "Nós amamos você Sir David Beckham, nós amamos você Sir David Beckham".

A festa terminou pouco antes da meia-noite, e depois o ícone inglês posou com fãs para selfies e assinou autógrafos. Enquanto Romeo e Cruz participaram da comemoração, o filho mais velho, Brooklyn, não estava presente.