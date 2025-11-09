+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ritabrata Banerjee

David Beckham, agora Sir, promove festa com bebedeira após ser condecorado cavaleiro pelo Rei Charles III

Sir David Beckham comemorou seu título de cavaleiro com amigos próximos, Gary Neville e Guy Ritchie, enquanto desfrutava de uma grande festa em Londres. O lendário jogador do Manchester United recebeu o tão esperado título de cavaleiro na lista de Honras de Aniversário do Rei em junho, por seus serviços ao esporte e à caridade. Ele recebeu a distinção do Rei Charles III em uma cerimônia realizada no início desta semana em Berkshire

  Sir David Beckham festeja com estilo

    De acordo com o The Sun, Beckham convidou cerca de 30 pessoas para celebrar a condecoração de cavaleiro que recebeu no início desta semana. Ele reservou uma seção do pub Cotswolds The Bull, em Charlbury, onde amigos celebridades como o cineasta Guy Ritchie e o ex-companheiro de equipe Gary Neville também estavam presentes. Os convidados saborearam ostras e cordeiro grelhado com batatas assadas, e desfrutaram de várias garrafas de vinho rosé, cada uma no valor de £ 55. Eles também beberam cerveja, margaritas e coquetéis de martini.

    O filho de Beckham, Cruz, apresentou uma canção especialmente escrita, que incluía a frase "King Charles veio a David Beckham e o condecorou meu homem". A multidão no pub então cantou sucessos do Oasis e dos Rolling Stones. O próprio Beckham, aos 50 anos, até se levantou e dançou enquanto a multidão cantava em coro: "Nós amamos você Sir David Beckham, nós amamos você Sir David Beckham".

    A festa terminou pouco antes da meia-noite, e depois o ícone inglês posou com fãs para selfies e assinou autógrafos. Enquanto Romeo e Cruz participaram da comemoração, o filho mais velho, Brooklyn, não estava presente.

    "Todos estavam de bom humor"

    Um dos participantes da festa disse ao The Sun: "A festa estava realmente animada. Quando o jantar terminou, Becks e seu grupo de amigos saíram da tenda de safári do pub e foram para o pub principal ao lado para dançar e cantar. Todos estavam de ótimo humor. Os locais não podiam acreditar que tinham tido uma noite com Becks lá. A música estava alta e todos cantavam juntos. O pub estava lotado e quanto mais as pessoas ouviam falar, mais lotado ficava. O lugar estava abarrotado. Era como uma festa de véspera de Ano Novo."

  Como Beckham reagiu a ser nomeado cavaleiro?

    A primeira reação de Beckham após receber a honra de Rei Charles III foi inestimável ao dizer aos repórteres: "Hoje é um dia de muito orgulho para nós como família. Eu cresci no leste de Londres em uma família muito humilde e meu sonho sempre foi me tornar um jogador de futebol profissional, jogar pelo Manchester United e representar meu país. Tudo o que veio com isso foi incrível. Mas hoje, ser homenageado por uma das instituições mais importantes do mundo e uma das instituições mais respeitadas do mundo, sendo um garoto do East End, é um dia de muito orgulho."

    A condecoração de Beckham tem sido planejada há anos desde que se tornou, indiscutivelmente, o jogador de futebol inglês mais conhecido na década de 1990 com o United. Ele aumentou sua fama internacional ao se juntar ao Real Madrid em 2003 e, mais tarde, ao LA Galaxy, antes de se tornar co-proprietário do Inter Miami. Beckham, que cresceu no leste de Londres, mas se mudou para a base do United na adolescência, fez sua estreia pelos Red Devils em 1992. Ele se tornou um dos jogadores mais importantes na histórica tríplice coroa da equipe em 1999.

    Olhos de Beckham na MLS Cup

    Atualmente, Beckham está ansiosamente esperando que o Inter Miami conquiste sua primeira MLS Cup em 2025. Depois de vencer o MLS Supporters' Shield na última temporada, os Herons estão desesperados para ganhar os playoffs este ano. Impulsionado pela habilidade de Lionel Messi, o Inter Miami terminou em terceiro lugar na fase de liga e agora se prepara para enfrentar o Cincinnati na semifinal da Conferência da MLS, no dia 22 de novembro.

    Na noite de sábado, o Inter Miami derrotou o Nashville por 4 a 0 para chegar à semifinal da Conferência Leste, com Lionel Messi e Tadeo Allende marcando dois gols cada.