Das lágrimas à alegria? Cristiano Ronaldo quer rir por último na Eurocopa

Parecia que o fim da linha pela seleção portuguesa havia chegado após a Copa no Catar, mas CR7 segue buscando seu último título de Euro

Cristiano Ronaldo acredita que os três aspectos da realidade são dor, incerteza e trabalho constante. É fácil entender o porquê: seu notável caminho até a Alemanha é um exemplo claro disso.

Tudo começou com a dor do Catar, onde uma campanha desastrosa deixou o futuro de Ronaldo em Portugal envolto em incertezas. No entanto, o trabalho que teve em seguida disso o levou de volta a um grande torneio de seleções.

De fato, enquanto Portugal se prepara para iniciar sua campanha na Euro 2024 contra a República Tcheca, CR7 não apenas ainda está na equipe, como também está escalado para começar no ataque de uma das equipes mais talentosas da competição. Há todas as chances, então, de que, aos 39 anos, uma carreira recorde que parecia prestes a terminar em vergonha, em vez disso, concluirá com a demonstração mais gloriosa da resiliência do Robozão.

Não se engane: não se trata apenas de Cristiano Ronaldo curtindo sua 'the last dance'; depois de ser descartado e ridicularizado no Catar, ele está determinado a rir por último na Alemanha. Afinal, por último é sempre melhor...

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!