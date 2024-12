Darwin Núñez, seu tempo acabou! Liverpool deve seguir em frente sem o uruguaio após fiasco contra o Newcastle

O uruguaio pode até ter seus bons momentos com a torcida, mas já ficou claro que não é o atacante ideal para um time que quer ser campeão

Nos últimos segundos da vitória emocionante do Liverpool por 2-0 sobre o Manchester City no domingo, Darwin Núñez chegou em um belo carrinho em Jeremy Doku, impedindo o ponta de colocar a bola na pequena área dos Reds.

O uruguaio então virou-se para a torcida e soltou um rugido poderoso. Os fãs adoraram, e voltaram a cantar seus elogios após vê-lo afastar o escanteio e depois correr 50 metros para pressionar os defensores do City.

Este foi o lado bom de Núñez, a razão pela qual tantos torcedores do Liverpool o amam; a razão pela qual eles se mantiveram ao seu lado e continuaram a acreditar que sua taxa de gols acabará por coincidir com sua taxa de esforço. Agora está dolorosamente claro que não será assim, no entanto.

Apenas três noites após a atuação do uruguaio contra o City, ele deu um show de horrores já muito familiar que fez até alguns de seus torcedores mais fanáticos questionarem sua fé no atacante.