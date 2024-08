Dar faixa de capitão a Enzo Fernández após racismo na Copa América confirma abismo do Chelsea

Os proprietários do clube poderiam ter recebido elogios por adotarem uma postura firme sobre o argentino, mas optaram por recompensá-lo

Já se passaram quatro anos desde que o ex-diretor de futebol do Queens Park Rangers, Les Ferdinand, revelou que os jogadores do clube não se ajoelhariam mais em solidariedade ao movimento 'Black Lives Matter' ('Vidas Negras Importam', em português).

"Ninguém é mais apaixonado do que eu por este tema", explicou o ex-jogador da seleção inglesa. "Falei sobre o assunto durante toda a minha vida no futebol. Mas, recentemente, tomei a decisão de não dar mais entrevistas sobre racismo no futebol porque o debate estava girando em círculos...

"O ato de se ajoelhar atingiu um ponto de 'boa imagem', mas pouco mais do que isso. A mensagem se perdeu. Agora não é muito diferente de uma hashtag chamativa ou de um belo broche." Ou de uma camisa nova e brilhante.

