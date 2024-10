Cuidado, Real Madrid! Raphinha assume papel de herdeiro de Neymar e vira o "cara" do Barcelona

Após acabar com o Bayern de Munique na Champions League para manter sua boa fase, o próximo alvo do camisa 11 pode ser o Real Madrid

"O brasileiro mais subestimado na história do Barcelona". É assim que o jornal Marca chamou Raphinha após ver o ponta do Barcelona marcar um incrível hat-trick na goleada por 4 a 1 sobre o Bayern de Munique na quarta-feira, no Estádio Olímpic Lluis Companys.

Alguns meses atrás, ninguém teria imaginado fazer uma declaração tão ousada sobre Raphinha, mas ele se reinventou completamente sob a orientação do novo treinador Hansi Flick. O jogador de 27 anos foi merecidamente nomeado como o melhor em campo por sua mais recente exibição na Liga dos Campeões, que o deixou visivelmente emocionado ao dizer aos repórteres: "Desde que assinei, sonho com essas noites: marcar gols, jogar esses jogos e fazer a diferença."

Raphinha está fazendo mais diferença para o Barcelona do que qualquer outro jogador do elenco neste momento. Ele também prometeu que "o melhor ainda está por vir", o que deve deixar os defensores do Real Madrid preocupados antes do aguardado El Clásico no Santiago Bernabéu no sábado (26).