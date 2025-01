Cuidado, Liverpool e Arsenal: Newcastle é o azarão que pode sonhar com o título da Premier League

Magpies estão a todo vapor, e se Alexander Isak mantiver sua forma incrível, grandes conquistas são uma meta realista

Há pouco mais de um mês, o Newcastle parecia em verdadeiro perigo de ser arrastado para uma briga contra o rebaixamento, e sérias questões estavam sendo levantadas sobre a posição de Eddie Howe no comando. Após uma derrotada dolorosa por 4 a 2 para o Brentford em 7 de dezembro, os Magpies caíram para a 12ª posição na tabela, tendo vencido apenas duas de suas 11 partidas anteriores na Premier League.

Howe pediu desculpas aos torcedores visitantes no Gtech Community Stadium, antes de prometer "sempre trabalharemos o máximo que pudermos para corrigir isso". Desde então, o Newcastle cumpriu a promessa do técnico de forma espetacular.

Eles estão agora em uma sequência de nove vitórias consecutivas em todas as competições, a melhor da história do clube, com 20 gols marcados e apenas dois sofridos. De repente, a classificação para a Champions League está novamente nas mãos do Newcastle, que ainda estão com um pé na final da Copa da Liga Inglesa.

Uma disputa pelo título da Premier League também não deve ser descartada. O Newcastle parece capaz de vencer qualquer equipe que esteja à sua frente, e é hora de Howe e seu revigorado time começarem a mirar no topo, especialmente com o impiedoso atacante sueco Alexander Isak liderando a linha de ataque.