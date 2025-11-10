+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Man City Liverpool W+Ls GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Cuidado, Arsenal! Pep Guardiola mostra que está vivo e puxa a fila dos vencedores e perdedores de Manchester City x Liverpool

Desde que Pep Guardiola ganhou seu primeiro título da Premier League em 2018, apenas duas equipes conseguiram competir com o Manchester City: Arsenal e Liverpool. Os Gunners lideraram a maior parte da temporada 2022/23 antes de serem superados pela máquina de conquistas do treinador espanhol, enquanto apenas dois pontos os separaram em 2023-24, quando o City conquistou seu quarto título consecutivo

No 1000º jogo de Guardiola como técnico, no qual ele foi saudado do início ao fim pelos torcedores no Etihad, ele viu seu time bater o Liverpool em um ato impiedoso de vingança pelo que ocorreu na última temporada. E ao fazer isso, ele e seu time reduziram a liderança do Arsenal no topo da tabela para quatro pontos e enviaram uma mensagem aos Gunners: "Não tão rápido".

O Arsenal deve saber tão bem quanto qualquer um que nunca se pode descartar o City de uma corrida pelo título. O time de Mikel Arteta liderou a tabela por 248 dias em 2022/23, o período mais longo para qualquer equipe que não ganhou o título, e em uma certa altura teve uma vantagem de oito pontos. O Arsenal então contratou Declan Rice no ano seguinte e reforçou sua defesa, mas ainda assim caiu novamente, mesmo com o City perdendo Kevin De Bruyne por metade da temporada e Erling Haaland por dois meses. 

Os Gunners parecem ter aprendido com erros passados e montaram um elenco profundo que pode absorver lesões de jogadores como Viktor Gyökeres e Martin Odegaard. E ainda assim, ao ver a forma como o City destruiu o Liverpool no domingo, com o hipnótico Jeremy Doku liderando a carga e Haaland marcando pela nona vez em 11 partidas, deve ter sido difícil não ser dominado pelo medo.

Com o Liverpool agora a oito pontos do Arsenal, eles estão saindo dramaticamente da disputa pelo título, assim como envolveram seus tentáculos nesta fase da temporada passada. Mas o City está de volta na disputa, e a perseguição ao Arsenal realmente começou agora.

A GOAL analisa os vencedores e perdedores do Etihad Stadium...

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Jérémy Doku

    Se não fosse por Romelu Lukaku, Doku poderia estar jogando pelo Liverpool no domingo, dando trabalho a Matheus Nunes e Rúben Dias. Os Reds miraram o ponta quando ele ainda era um jovem jogador no Anderlecht e o viam como um potencial sucessor de Sadio Mané. Simon Mignolet, Mané e Georginio Wijnaldum estavam entre os jogadores que receberam a família de Doku no centro de treinamento do Liverpool em 2018, enquanto Steven Gerrard - então treinador da base - mostrou a eles vídeos táticos. 

    Foi uma oferta que Doku, com 15 anos na época, dificilmente poderia recusar. Mas Lukaku, que também tinha passado pela academia do Anderlecht e mantinha boas relações com a equipe, decidiu mudar a opinião do jovem e em uma videochamada. Funcionou, e Doku ficou na Bélgica por mais dois anos antes de se juntar ao Rennes e, eventualmente, chegar ao City em 2023. E depois do seu jogo espetacular no domingo, o City deveria enviar a Lukaku uma garrafa de champanhe pelo correio.

    Doku foi imparável contra o Liverpool, tornando-se o primeiro jogador da Premier League desde seu compatriota Eden Hazard, em 2019, a marcar um gol, vencer 10 ou mais duelos, completar sete ou mais dribles, criar três ou mais chances e ter três ou mais chutes no alvo no mesmo jogo. Ele destruiu Conor Bradley apenas cinco dias depois de o lateral do Liverpool ter colocado Vinícius Jr no bolso. 

    "Ele teve um jogo excepcional contra um dos melhores laterais da Premier League", disse Guardiola. "Você acha que eu o ensino a driblar? Isso é talento natural."

    O talento natural de Doku sempre foi facilmente visível, mas se adaptar ao jogo intrincado do City nem sempre foi moleza para ele. A história de sua carreira no City nos primeiros dois anos foi de muitos lampejos de brilho, mas de pouca de consistência. Nesta temporada, porém, ele parece ter finalmente decifrado o código, e esta atuação entrou em sua sequência individual incrível juntamente com as partidas em que destruiu Manchester United e Burnley no início da temporada.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    PERDEDORES: Conor Bradley e Ibrahima Konaté

    Bradley foi o destaque de Liverpool na semana passada por sua atuação dominante contra o Real Madrid, mas recebeu um lembrete brutal, no último domingo, de como as coisas podem mudar rapidamente. Depois de ser elogiado por como lidou com Vinícius, ele simplesmente não teve resposta quando se tratou de parar Doku. Arne Slot tentou conter o problema pedindo a Ryan Gravenberch para dobrar a marcação com Bradley no ponta do City durante o segundo tempo, e até funcionou por um período, à medida que Liverpool começou a melhorar e encontrou o ritmo — embora sem marcar gols.

    Mas Bradley então se viu com uma ameaça dupla para lidar quando foi apresentado ao avançado Nico O'Reilly enquanto Doku liderava o caminho, e coube a Ibrahima Konaté tentar parar o belga quando recebeu o passe de O'Reilly na entrada da área, mas ele não teve chance. Konaté parecia incerto se deveria se aproximar de Doku ou tentar bloquear seus ângulos de chute, mas falhou miseravelmente em ambas as frentes e o jogador do City acertou uma linda bola no ângulo direito do goleiro.

    Konaté perdeu outra batalha crucial mais cedo no jogo quando foi superado por Haaland, na bola aérea, no primeiro gol. O defensor francês teve uma temporada irregular e parece disposto a deixar seu contrato expirar para se juntar ao Real Madrid de graça, como fez seu ex-colega de equipe, Trent Alexander-Arnold. Os fãs do Liverpool se sentirão um pouco mais tranquilos sobre essa inevitabilidade após uma atuação como esta.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Pep Guardiola

    Muitos técnicos ficariam felizes em ter um único bandeirão exibido para marcar seu milésimo jogo; Guardiola teve três, mas não foi menos do que ele merecia. O City teve os recursos financeiros para competir no mais alto nível desde que o Sheikh Mansour comprou o clube em 2008, mas foi apenas quando Guardiola concordou em assumir em 2016 que o projeto da família real de Abu Dhabi pôde decolar.

    Guardiola tornou-se um nome conhecido devido às suas conquistas com o Barcelona, e sua passagem pelo também Bayern de Munique foi impressionante, como era de se esperar. Mas seu legado mais duradouro foi com o City. Ele passou 10 temporadas em Manchester, comandando 550 jogos (e contando), e entregando ao clube sua primeira Liga dos Campeões, duas FA Cups, quatro Taças da Liga e ganhou seis títulos da Premier League, incluindo quatro seguidos (primeira vez na história), ainda alcançando 100 pontos (recorde histórico) na temporada 2017/18.

    Como ele mesmo disse, não poderia haver um oponente mais apropriado do que o Liverpool para sua marca de 1000 jogos como treinador. Os Reds têm sido rivais ainda mais formidáveis para Guardiola do que o Real Madrid ou o Borussia Dortmund em seus dois clubes anteriores, e deve ter sido imensamente satisfatório não apenas marcar a ocasião com uma vitória, mas com uma performance verdadeiramente dominante.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arne Slot

    Justo quando ele pensou que estava fora de perigo após vencer o Aston Villa e o Real Madrid depois de uma sequência de seis derrotas em sete jogos, Slot foi arrastado de volta para a areia movediça com esta derrota. Não foi apenas o fato de que seu time perdeu, mas a maneira como perderam. E em seu jeito tipicamente franco, Slot estava mais do que feliz em admitir que seu time foi superado, dizendo à Sky Sports que "eles [City] foram melhores do que nós" em nada menos que quatro ocasiões durante sua entrevista pós-jogo.

    Ele não foi o único a apontar o enorme abismo de qualidade entre as duas equipes no dia. "Achei que foi uma performance muito, muito ruim. Foi uma das piores que já vi de um time do Liverpool há muito tempo", disse Gary Neville. Roy Keane foi ainda mais longe: "Houve uma falta de intensidade, uma falta de energia. Os substitutos, quando entraram, pareciam realmente frágeis. Tudo bem perder para um clube como o Man City - é um lugar difícil de se jogar. Mas perder sete em 10 - já cinco derrotas na liga - tem que ser uma crise para um clube como o Liverpool."

    Agora é hora de recomeçar do zero para Slot, e ele terá duas semanas para analisar o que deu errado e elaborar um plano para melhorar quando seus jogadores voltarem da pausa internacional.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Rúben Dias e a defesa do City

    O City pode não ter sido o primeiro time a vencer o Liverpool nesta temporada, mas conseguiram algo que nenhuma outra equipe da Premier League havia feito em 14 meses: mantiveram o adversário sem marcar gols. A última equipe a anular o time de Slot foi o Nottingham Forest, em setembro de 2024, uma derrota à qual os Reds responderam com uma sequência invicta de 27 jogos. A estatística evidencia a ameaça constante do ataque do Liverpool, mesmo quando não estão no seu melhor, mas o City encontrou uma resposta a isso com um jogo defensivo impecável.

    Rúben Dias liderou o caminho com uma performance dominante, resumida pelo lance em que Gianluigi Donnarumma saiu do gol para enfrentar Mohamed Salah no um contra um e começava a perder a corrida e arriscar um cartão vermelho, até que o zagueiro português, com toda sua segurança, chegou primeiro e desviou a bola.

    Dias não cometeu erros durante todo o jogo, enquanto Nunes mostrou por que desbancou Rico Lewis e Abdukodir Khusanov e garantiu a posição de lateral-direito para si. Do outro lado, O'Reilly foi uma máquina e, embora Josko Gvardiol tenha enfrentado alguns momentos desafiadores, seus companheiros de equipe conseguiram cobri-lo.

    À frente dos quatro defensores estavam o sempre presente Nico Gonzalez e Bernardo Silva, o jogador mais experiente remanescente no elenco do City, que trouxe à tona um ótimo desempenho.

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arsenal

    Pouco antes do fim de semana começar, Guardiola lançou um aviso brincalhão ao Arsenal, que na época desfrutava de uma vantagem de seis pontos sobre seu time no topo da tabela. Primeiro, ele lembrou ao time de Arteta que eles precisam ir ao Etihad em abril, antes de dar aos Gunners o elogio obrigatório por como eles têm se fortalecido ano após ano, dizendo: "É excepcional o que eles estão fazendo e já fizeram por duas ou três temporadas". Então veio a declaração enfática: "Estamos no início de novembro, e no início de novembro ninguém ganha o título."

    Exatamente. No sábado, o Arsenal empatou em 2 a 2 com o Sunderland ao conceder um gol aos 94 minutos, com Gabriel Magalhães sendo superado na bola aérea por Brian Brobbey. O resultado foi um estímulo tanto para o City quanto para o Liverpool, mas foi o time de Guardiola que soube aproveitar a seu favor.

    Guardiola revelou que havia mencionado a queda de pontos do Arsenal em sua conversa com o time, dizendo: "Acho que o Liverpool e nós dissemos 'Oh uau, finalmente o Arsenal perdeu pontos e sofreu dois gols'. Mas no fim nós temos que fazer isso e eu disse aos jogadores, 'não façam isso porque ontem o Arsenal não venceu, façam porque acreditamos em nós mesmos que podemos jogar contra os campeões da Inglaterra e mostrar a eles que estamos prontos para estar lá com eles nesta temporada'. "