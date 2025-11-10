Cuidado, Arsenal! Pep Guardiola mostra que está vivo e puxa a fila dos vencedores e perdedores de Manchester City x Liverpool

No 1000º jogo de Guardiola como técnico, no qual ele foi saudado do início ao fim pelos torcedores no Etihad, ele viu seu time bater o Liverpool em um ato impiedoso de vingança pelo que ocorreu na última temporada. E ao fazer isso, ele e seu time reduziram a liderança do Arsenal no topo da tabela para quatro pontos e enviaram uma mensagem aos Gunners: "Não tão rápido".

O Arsenal deve saber tão bem quanto qualquer um que nunca se pode descartar o City de uma corrida pelo título. O time de Mikel Arteta liderou a tabela por 248 dias em 2022/23, o período mais longo para qualquer equipe que não ganhou o título, e em uma certa altura teve uma vantagem de oito pontos. O Arsenal então contratou Declan Rice no ano seguinte e reforçou sua defesa, mas ainda assim caiu novamente, mesmo com o City perdendo Kevin De Bruyne por metade da temporada e Erling Haaland por dois meses.

Os Gunners parecem ter aprendido com erros passados e montaram um elenco profundo que pode absorver lesões de jogadores como Viktor Gyökeres e Martin Odegaard. E ainda assim, ao ver a forma como o City destruiu o Liverpool no domingo, com o hipnótico Jeremy Doku liderando a carga e Haaland marcando pela nona vez em 11 partidas, deve ter sido difícil não ser dominado pelo medo.

Com o Liverpool agora a oito pontos do Arsenal, eles estão saindo dramaticamente da disputa pelo título, assim como envolveram seus tentáculos nesta fase da temporada passada. Mas o City está de volta na disputa, e a perseguição ao Arsenal realmente começou agora.

A GOAL analisa os vencedores e perdedores do Etihad Stadium...