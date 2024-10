Cuiabá vai acionar Atlético-MG por dívida pela compra de Deyverson; Galo promete quitar o valor

Galo não pagou parcela de R$ 500 mil em 15 de setembro passado; compra é avaliada em R$ 4,5 milhões

O Cuiabá vai acionar o Atlético-MG na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) para cobrar R$ 500 mil por causa de uma parcela atrasada e que deveria ser paga em 15 de setembro passado, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE.

O presidente do clube matogrossense, Cristiano Dresch, confirmou a existência do débito em entrevista à GOAL: "Procede, procede sim. O Atlético pagou a entrada, pagou R$ 500 mil de entrada, que é o valor que estava condicionado à liberação do atleta na CBF".

O clube da capital do Mato Grosso vai acionar a CNRD, ligada à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para cobrar o valor do Atlético-MG, que reconhece a pendência com o Dourado.