Cruzeiro tenta acordo por Kaio Jorge; Juventus recusou oferta do Palmeiras em janeiro

Mineiros buscam acordo com os italianos pela contratação do atacante de 22 anos no mercado da bola; clube quer pagar cerca de € 4 milhões

O Cruzeiro tenta um acordo com a Juventus, da Itália, para pagar cerca de € 4 milhões (R$ 22,91 milhões na cotação atual) pela aquisição de Kaio Jorge. Em janeiro deste ano, os italianos recusaram € 8 milhões (R$ 46,8 milhões) do Palmeiras por 80% dos direitos econômicos do atleta, como soube a GOAL. A oferta foi formalizada pelos paulistas no primeiro mês de 2024. Na ocasião, a conversa era para o pagamento de € 8 milhões de forma parcelada. Os italianos, contudo, não quiseram avançar nas tratativas. Hoje, o Cruzeiro entende que é possível fazer o negócio com um valor inferior ao oferecido pelos paulistas em janeiro deste ano. O jogador não conseguiu se firmar no Frosinone, que acabou rebaixado para a segunda divisão do futebol italiano, e os mineiros entendem que é possível pagar um valor bem inferior ao oferecido pelo Palmeiras.