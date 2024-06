Cruzeiro muda moldes e envia nova proposta à Juventus por Kaio Jorge

O Cruzeiro apresentou uma nova proposta pela contratação de Kaio Jorge, da Juventus, da Itália, como soube a GOAL. Depois de ouvir uma resposta negativa dos italianos para o empréstimo do atleta, a diretoria formalizou uma oferta em definitivo, pagando cerca de € 4 milhões (R$ 22,8 milhões na cotação atual) pelos direitos econômicos do jogador.

Já há um acordo entre Cruzeiro e estafe de Kaio Jorge, restando apenas o aval do clube italiano, que neste momento não conta com o atleta para a próxima temporada. O centroavante de 22 anos, inclusive, defendia o Frosinone, também da Itália, por empréstimo, neste ano.

O Cruzeiro não é o único interessado em contar com Kaio Jorge no elenco. Outros clubes fizeram contato pelo atacante no mercado da bola. No Brasil, o jovem defendeu as cores do Santos, mas não conseguiu ter muito tempo em campo.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!