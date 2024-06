Cruzeiro define valor e discute bônus com o Sassuolo por contratação de Matheus Henrique

Mineiros estão dispostos a pagar cerca de € 6 milhões fixos pela contratação do meio-campista de 26 anos, além de bônus

O Cruzeiro definiu o valor pela contratação de Matheus Henrique no mercado da bola. Os mineiros vão desembolsar € 6 milhões (R$ 35 milhões na cotação atual) pela compra do meio-campista, como soube a GOAL.

As partes agora têm uma reunião marcada para esta sexta-feira (21), quando discutirão bônus e variáveis da negociação. Isso porque o italianos gostariam de recuperar o investimento feito no atleta — € 10 milhões (R$ 58,4 milhões). O valor, contudo, não será atingido pelos mineiros, que pagarão no máximo € 6 milhões fixos.

A discussão dos bônus é para que o valor possa sofrer um aumento, sem necessariamente chegar aos € 10 milhões exigidos pelos italianos. O CEO do futebol cruzeirense, Alexandre Mattos, e o empresário do jogador, Fábio Mello, estão na Itália para solucionar o caso.

