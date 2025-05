Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes abrem a 11ª rodada do nacional da categoria vivendo momentos ruins; veja detalhes

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na tarde desta terça-feira (20), às 15h (de Brasília), na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte, pela11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O Cruzeiro não vive lá grande momento, muito pelo contrário. A Raposa sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos — vindo de três em sequência — e deixou a parte de cima da tabela. Em 9° e com 14 pontos, porém, ainde segue mais que vivo por uma vaga na próxima fase.

O Corinthians, por sua vez, também vive uma crise. O Alvinegro também perdeu três seguidas e acabou ficando no empate com o Atlético-GO na última rodada. O objetivo, portanto, é voltar a vencer. Os paulista são o 15°, com dez pontos.