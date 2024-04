Cruzeiro contrata Paulo Pelaipe para ser gerente de futebol

Ex-executivo de futebol do Botafogo-SP é contratado como novo reforço para o departamento do Cruzeiro

O Cruzeiro acertou a contratação de Paulo Pelaipe para o cargo de gerente de futebol. O executivo chega a Belo Horizonte nos próximos dias para assinar contrato e trabalhar ao lado de Alexandre Mattos na reformulação do esporte na Toca da Raposa II, como soube a GOAL.

Pelaipe comunicou ao presidente do Botafogo-SP que deixaria o clube para trabalhar na capital mineira. O negócio foi costurado ainda nessa segunda-feira (29), após reunião de Alexandre Mattos com o novo sócio majoritário da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço.

Pelaipe chega para atuar em um cargo abaixo de Mattos. O dirigente ficará a cargo do dia a dia do futebol cruzeirense, conforme apurado pela reportagem, e terá a incumbência de lidar com as questões envolvendo comissão técnica e grupo de atletas.

