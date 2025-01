Críticas duras de Pep Guardiola apontam fim da linha para Jack Grealish no Manchester City

O ponta de 29 anos parece nunca ter realmente encaixado no modelo de Guardiola - e agora é hora de seguir em frente

Txiki Begiristain descreveu Jack Grealish como "um dos atacantes mais empolgantes do mundo" ao apresentar o inglês, em agosto de 2021, logo após se tornar a contratação mais cara da história do Manchester City, por £100 milhões.

"Tenho certeza de que os torcedores vão adorar vê-lo em nosso time. Ele tem um talento incrível", acrescentou o diretor de futebol do City. "Pep [Guardiola] ama o estilo de jogo dele, e todos sentimos que ele é o encaixe ideal para o Manchester City. Nosso estilo e o estilo dele combinam perfeitamente".

Grealish era, de fato, um jogador "empolgante" de se assistir no Aston Villa. Ele participou diretamente de 16 gols em 26 jogos da Premier League em sua última temporada no Villa Park, causando estragos pela ponta esquerda com seus dribles imprevisíveis e passes que desmontavam defesas. Pouquíssimos times conseguiam pará-lo quando ele estava no seu dia.

Mais artigos abaixo

Infelizmente, ainda não vimos essa versão do atacante no Etihad Stadium. Apesar das altas expectativas, Guardiola nunca quis que Grealish fosse o jogador ousado que era no Villa. A pedida sempre foi para que, na verdade, ele pudesse conter essa criatividade.

Como consequência, o jogador que fazia os torcedores se levantarem das cadeiras toda vez que tocava na bola acabou substituído por um Grealish mais 'seguro', aparentemente com medo de errar. Agora, três anos e meio após sua chegada a Manchester, o inglês se encontra em um momento decisivo na carreira. Guardiola parece não ver mais utilidade para o jogador de 29 anos, que agora precisa buscar uma transferência para manter a carreira no alto nível.