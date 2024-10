Críticas, declarações e muito "climão": como os ícones do Barcelona Luis Enrique e Xavi Hernández se deram durante os anos

As críticas do treinador do PSG ao seu colega são apenas mais um elo de uma longa cadeia de questionamentos

São duas lendas da era moderna do Barcelona. Juntos, foram peças essenciais para a conquista da Champions League 2014/15, a última grande alegria do clube blaugrana, há quase uma década. Nas vezes em que estiveram juntos em campo, sempre houve sorrisos e abraços entre eles. No entanto, as tensões entre Luis Enrique e Xavi Hernández continuam a aumentar.

O lançamento do mais recente capítulo de 'No tenéis ni p... idea', um documentário da Movistar+ que revisita o primeiro ano de Luis Enrique como treinador do Paris Saint-Germain, reacendeu a polêmica. No episódio, é relembrado confronto das quartas de final da última Champions entre PSG e Barça, e o técnico do time parisiense aproveita para fazer críticas duras ao seu colega de profissão.

"Em Paris, Ter Stegen bateu o recorde de chutões. Foram 24. Se você é pró-Xavi, fala do terceiro homem, mas um analista comum diz a verdade: isso é um chutão. Jogam como o Eibar. Se na minha época isso acontecesse, cuidado: ‘empalados’ não, seria muito pior. Como o jogo mudou...", afirmou Luis Enrique, durante o episódio que retratava o confronto.

E isso não foi tudo: "O Barça de Xavi não é um time bom defensivamente. Não é uma equipe dominante nem de posse de bola. Se isso tivesse acontecido na nossa época, não teria sido apenas uma crítica, teria sido muito pior", analisou. E concluiu: "Eles não teriam nos vencido nem com 11 nem com 12 jogadores", referindo-se à expulsão de Ronald Araújo, que foi decisiva para que o PSG revertesse o placar adverso.

Mas, de onde vem tanta animosidade? Luis Enrique e Xavi estão realmente em conflito?