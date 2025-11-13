+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Tom Maston

Cristiano Ronaldo perde a cabeça e é expulso! Capitão de Portugal é o pior em campo em derrota para a Irlanda, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

O astro da camisa 7 viu, pela primeira vez a serviço da seleção portuguesa, o cartão vermelho

Portugal viveu uma noite catastrófica em Dublin, já que sua busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 foi adiada após uma derrota de 2 a 0 para a Irlanda. Cristiano Ronaldo foi expulso depois de desferir uma cotovelada nas costas do defensor Dara O'Shea, culminando uma noite frustrante para a seleção lusa após Troy Parrott marcar duas vezes no primeiro tempo para garantir a vitória irlandesa.

Portugal lamentará sua incapacidade de criar uma chance significativa contra o gol defendido por Caoimhin Kelleher. Os anfitriões não se intimidaram com sua falta de posse de bola, procurando explorar a defesa alta portuguesa com passes de longa distância, e depois que um passe para trás de Gonçalo Inácio, em um raro ataque irlandês, deixou Diogo Costa em desvantagem, a Irlanda ganhou um escanteio. A bola foi cabeceada de volta ao gol por Liam Scales, permitindo que Parrott concluísse de perto. 

Este foi o padrão do primeiro tempo, com Ruben Dias e Inácio frequentemente tendo que recuar para conter os avanços de Parrott e Chiedozie Ogbene, enquanto os atacantes irlandeses procuravam se aproveitar de bolas longas. O chute curvado de Ogbene quase dobrou a liderança, mas bateu na parte externa da trave. No final do primeiro tempo, Parrott aumentou a vantagem dos anfitriões, cortando da esquerda e finalizando entre as pernas de Rúben Neves, no cantinho do gol.

Enquanto o time de Roberto Martinez novamente ficou com a maior parte da posse de bola para abrir o segundo tempo, eles pareciam cada vez mais frenéticos. Ronaldo era a figura mais frustrada, reclamando com os companheiros pelo passe final desperdiçado, e não foi surpresa quando o capitão de Portugal perdeu a cabeça, acertando O'Shea com uma cotovelada. Após uma verificação do VAR, o árbitro expulsou o jogador de 40 anos, que fez um gesto de choro para a torcida do Estádio Aviva.  Abaixo, a GOAL avalia todos os jogadores de Portugal no Estádio Aviva...

    Goleiro & Defesa

    Diogo Costa (4/10):

    Foi pego de surpresa por um passe ruim na construção do primeiro gol da Irlanda, mas poderia ter feito melhor. Pouco podia fazer sobre o segundo gol.

    João Cancelo (4/10):

    Apesar de estar no meio-campo da Irlanda na maior parte do tempo, mostrou pouco de sua qualidade no terço final. Substituído no intervalo após receber um cartão amarelo cedo.

    Ruben Dias (5/10):

    Defendeu bem em certas ocasiões, mas ainda parecia pressionado por Parrott e Ogbene.

    Gonçalo Inácio (3/10):

    Seu péssimo passe para trás poderia ter resultado em um pênalti, mas acabou trazendo um escanteio que permitiu à Irlanda abrir vantagem. A linha alta não o favoreceu. Substituído no intervalo.

    Diogo Dalot (4/10):

    Colocado na posição de lateral-esquerdo, na ausência de Nuno Mendes e Nuno Tavares. Disparou um semivoleio sobre o travessão no final do primeiro tempo.

    Meio-campo

    Ruben Neves (4/10):

    Acabou caindo em posições defensivas depois que seus zagueiros foram virados pelos lançamentos longos da Irlanda. Tentou bravamente bloquear o esforço de Parrott para o segundo gol. Uma atuação razoável.

    Vitinha (5/10):

    Manteve o jogo fluindo. Não foi culpa dele que houve quase nenhuma penetração ofensiva à sua frente. 

    João Neves (4/10):

    Energético e trabalhador, mas sem a qualidade habitual. 

    Ataque

    João Felix (4/10):

    Chegou a áreas perigosas, mas parecia tomado pela dúvida no momento crucial. 

    Cristiano Ronaldo (2/10):

    Começou com uma tentativa de calcanhar para o gol, seguiu com uma cobrança de falta apática. Um primeiro tempo em grande parte anônimo viu-o perder a cabeça em uma atmosfera febril. Expulsão merecida. 

    Bernardo Silva (4/10):

    Algumas corridas sinuosas à parte, uma noite muito tranquila para a estrela do Manchester City. 

    Substitutos & Treinador

    Nelson Semedo (4/10):

    Demonstrou raça em campo. 

    Renato Veiga (5/10):

    A disposição da Irlanda em manter a liderança significou que ele teve 45 minutos mais fáceis do que Inácio. Pouco a relatar.

    Trincão (4/10):

    Pouco impacto após sua introdução, logo após a expulsão de Cristiano Ronaldo.

    Rafael Leão (4/10):

    Uma exibição anônima vindo do banco.

    Gonçalo Ramos (5/10):

    Seu controle de peito e voleio foi um raro momento de qualidade para uma equipe com baixo desempenho. Obrigou Kelleher a fazer uma boa defesa.

    Roberto Martinez (3/10):

    Desprovido de ideias táticas reais. Sua equipe parece sem rumo quando Cristiano Ronaldo tem uma noite ruim. Isso é suficiente antes de um grande torneio? 