Cristiano Ronaldo perde a cabeça e é expulso! Capitão de Portugal é o pior em campo em derrota para a Irlanda, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Portugal viveu uma noite catastrófica em Dublin, já que sua busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 foi adiada após uma derrota de 2 a 0 para a Irlanda. Cristiano Ronaldo foi expulso depois de desferir uma cotovelada nas costas do defensor Dara O'Shea, culminando uma noite frustrante para a seleção lusa após Troy Parrott marcar duas vezes no primeiro tempo para garantir a vitória irlandesa.

Portugal lamentará sua incapacidade de criar uma chance significativa contra o gol defendido por Caoimhin Kelleher. Os anfitriões não se intimidaram com sua falta de posse de bola, procurando explorar a defesa alta portuguesa com passes de longa distância, e depois que um passe para trás de Gonçalo Inácio, em um raro ataque irlandês, deixou Diogo Costa em desvantagem, a Irlanda ganhou um escanteio. A bola foi cabeceada de volta ao gol por Liam Scales, permitindo que Parrott concluísse de perto.

Este foi o padrão do primeiro tempo, com Ruben Dias e Inácio frequentemente tendo que recuar para conter os avanços de Parrott e Chiedozie Ogbene, enquanto os atacantes irlandeses procuravam se aproveitar de bolas longas. O chute curvado de Ogbene quase dobrou a liderança, mas bateu na parte externa da trave. No final do primeiro tempo, Parrott aumentou a vantagem dos anfitriões, cortando da esquerda e finalizando entre as pernas de Rúben Neves, no cantinho do gol.

Enquanto o time de Roberto Martinez novamente ficou com a maior parte da posse de bola para abrir o segundo tempo, eles pareciam cada vez mais frenéticos. Ronaldo era a figura mais frustrada, reclamando com os companheiros pelo passe final desperdiçado, e não foi surpresa quando o capitão de Portugal perdeu a cabeça, acertando O'Shea com uma cotovelada. Após uma verificação do VAR, o árbitro expulsou o jogador de 40 anos, que fez um gesto de choro para a torcida do Estádio Aviva. Abaixo, a GOAL avalia todos os jogadores de Portugal no Estádio Aviva...