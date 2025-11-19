Cristiano Ronaldo participa de evento na Casa Branca, tira selfie com Elon Musk e se encontra com Donald Trump

CR7 foi um dos primeiros a parabenizar Portugal pela classificação à Copa após a goleada de nove gols sobre a Armênia, resultado que garantiu mais uma participação do astro em um torneio internacional de grande porte. Ainda assim, o técnico Roberto Martínez pode ficar sem seu principal jogador na estreia do Mundial, já que o camisa 7 ainda tem dois jogos restantes de suspensão por ter acertado o cotovelo em um adversário, embora uma apelação deva ser apresentada.

Martínez comentou: “Depois da partida é um momento difícil porque as emoções podem atrapalhar. Vi a reação dele a uma provocação. Começou no início do jogo, em cada ação na área. Começou até no dia anterior, na coletiva. Foi uma reação de quem queria seguir jogando. Outros cairiam no chão para buscar pênalti. Não foi uma ação violenta, não é cartão vermelho por violência, e sim uma resposta a uma provocação. Precisamos apresentar o caso e preparar tudo direitinho. Diria que seria muito injusto aplicar uma suspensão longa.”

Cristiano Ronaldo já deixou claro que, aos 41 anos, a Copa de 2026 será a última de sua carreira.