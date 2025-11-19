Cristiano Ronaldo participa de evento na Casa Branca, tira selfie com Elon Musk e se encontra com Donald Trump
Encontro de peso na Casa Branca
Cristiano Ronaldo marcou presença ao lado de grandes nomes do mundo dos negócios e da tecnologia, incluindo Elon Musk, CEO da Tesla e do X. O jantar de gala foi organizado para fortalecer as relações entre Estados Unidos e Arábia Saudita, e representou a primeira aparição pública de CR7 em solo norte-americano desde 2016. Sua presença como parte da delegação saudita reforça o papel que ele desempenha como figura global nas recentes iniciativas diplomáticas e esportivas do reino. Trump abriu o jantar com um discurso exaltando a presença de “dignitários incríveis”, como o presidente da FIFA, Gianni Infantino, diversos bilionários e líderes empresariais influentes.
Os Estados Unidos serão um dos anfitriões da Copa do Mundo do ano que vem, ao lado de Canadá e México. Portugal confirmou vaga no torneio no início da semana, mesmo sem CR7, que precisou cumprir suspensão e ficou fora do duelo final contra a Armênia após ter recebido o primeiro cartão vermelho da carreira em jogos da seleção. Apesar disso, Trump fez questão de prestar uma homenagem especial ao craque.
Trump: "Uma honra"
Trump declarou: “Meu filho é um grande fã do Ronaldo, onde quer que ele esteja aqui. E o Barron conseguiu conhecê-lo, e acho que ele passou a respeitar um pouco mais o pai só pelo fato de eu ter apresentado vocês. Então quero agradecer aos dois por estarem aqui. Realmente uma honra.”
- Getty Images
Relação entre Cristiano Ronaldo e Donald Trump
O craque português já havia interagido recentemente com o presidente ao enviar uma camisa autografada com a dedicatória: “Ao presidente Donald J. Trump, Jogando pela Paz”. Na ocasião, o craque que brilhou por Manchester United e Real Madrid afirmou: “Ele é uma das pessoas que podem ajudar a mudar o mundo. Uma das figuras mais importantes é o presidente dos Estados Unidos. Se pudermos ajudar um ao outro para isso acontecer… Ele é alguém que gostaria de conhecer para sentar e ter uma boa conversa. Seja aqui ou nos EUA, onde ele quiser. Sei que ele esteve aqui na Arábia Saudita com o nosso chefe, MBS. Espero um dia encontrá-lo.”
- Getty
Preocupação para Portugal na Copa
CR7 foi um dos primeiros a parabenizar Portugal pela classificação à Copa após a goleada de nove gols sobre a Armênia, resultado que garantiu mais uma participação do astro em um torneio internacional de grande porte. Ainda assim, o técnico Roberto Martínez pode ficar sem seu principal jogador na estreia do Mundial, já que o camisa 7 ainda tem dois jogos restantes de suspensão por ter acertado o cotovelo em um adversário, embora uma apelação deva ser apresentada.
Martínez comentou: “Depois da partida é um momento difícil porque as emoções podem atrapalhar. Vi a reação dele a uma provocação. Começou no início do jogo, em cada ação na área. Começou até no dia anterior, na coletiva. Foi uma reação de quem queria seguir jogando. Outros cairiam no chão para buscar pênalti. Não foi uma ação violenta, não é cartão vermelho por violência, e sim uma resposta a uma provocação. Precisamos apresentar o caso e preparar tudo direitinho. Diria que seria muito injusto aplicar uma suspensão longa.”
Cristiano Ronaldo já deixou claro que, aos 41 anos, a Copa de 2026 será a última de sua carreira.