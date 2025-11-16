Cristiano Ronaldo manda mensagem a companheiros de Portugal após virar desfalque nas eliminatórias contra a Armênia
Cristiano Ronaldo suspenso para o jogo contra a Armênia
Cristiano Ronaldo foi liberado pela seleção portuguesa no fim de semana, antes do duelo contra a Armênia. O craque de 40 anos foi expulso na derrota por 2 a 0 para a Irlanda, na semana passada, quando dois gols de Troy Parrott garantiram um grande resultado para os irlandeses.
O capitão português viveu uma noite frustrante no Aviva Stadium, sendo expulso aos 15 minutos do segundo tempo após uma cotovelada em Dara O’Shea, a primeira expulsão da carreira dele pela seleção. Suspenso, CR7 está fora do jogo contra a Armênia e, como cartões vermelhos diretos em competições internacionais resultam em gancho de duas partidas, ele também corre o risco de perder a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 caso a equipe não precise disputar a repescagem.
A expulsão veio mesmo depois do camisa 7 afirmar, antes do jogo contra a Irlanda, que seria um “bom menino” no retorno ao país. “Gosto muito dos torcedores daqui. O apoio que dão à seleção deles é muito bonito. Para mim, é um prazer jogar aqui novamente. Espero que eles não vão me vaiar muito amanhã — juro que vou tentar ser um bom menino”, disse.
Publicação de CR7 no Instagram
De casa, Cristiano Ronaldo acompanhará o jogo, mas fez questão de enviar uma mensagem no Instagram na manhã de domingo (16): “Vamos, equipe! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira!”, escreveu na conta oficial.
Sem Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos começou como titular no comando de ataque contra a Armênia, marcando um gol no primeiro tempo, que terminou com vitória lusitana por 5 a 1. O atacante do PSG tem sido o substituto imediato do camisa 7 ao longo das eliminatórias, entrando em todas as cinco partidas do time.
Aos 24 anos, Ramos ainda não havia marcado nesta fase classificatória, e quebrou o jejum no Estádio do Dragão. A Armênia perdeu quatro dos cinco jogos do grupo, incluindo um 5 a 0 para Portugal, em setembro, e já sofreu dez gols na campanha.
- AFP
Retorno importante para Portugal
Sem poder contar com Cristiano, Roberto Martínez voltou a ter um dos principais nomes do ataque, que ficou fora da derrota para a Irlanda por suspensão: Bruno Fernandes. O meia retorna ao time titular. Ele já anotou dois gols no duelo, sendo um de pênalti ao final do primeiro tempo.
Mesmo enfrentando um rival mais frágil, Martínez escalou força máxima. Portugal lidera o Grupo F, mas a vantagem caiu para apenas dois pontos após o empate por 2 a 2 com a Hungria no mês passado e a derrota para a Irlanda na quinta-feira.
Irlanda e Hungria se enfrentam no outro jogo do grupo, separados por apenas um ponto. As duas vitórias seguidas da Irlanda, contra Armênia e Portugal, recolocaram a equipe na briga pela repescagem, mas o time precisa vencer hoje para ultrapassar a Hungria e assumir o segundo lugar.
Cristiano Ronaldo mira retorno pelo Al Nassr
Cristiano Ronaldo espera virar a página rapidamente da expulsão quando o Al Nassr enfrentar o Al Khaleej no próximo fim de semana. Sob o comando de Jorge Jesus, o clube mantém 100% de aproveitamento na Liga Saudita, com oito vitórias em oito partidas.
O português tem sido um dos destaques da equipe, com nove gols na liga. Apenas João Félix marcou mais - o ex-Chelsea já balançou as redes dez vezes.
O Al Khaleej, próximo adversário, ocupa a sexta colocação e venceu dois dos quatro jogos como visitante nesta temporada.