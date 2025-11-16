Cristiano Ronaldo manda mensagem a companheiros de Portugal após virar desfalque nas eliminatórias contra a Armênia

Cristiano Ronaldo foi liberado pela seleção portuguesa no fim de semana, antes do duelo contra a Armênia. O craque de 40 anos foi expulso na derrota por 2 a 0 para a Irlanda, na semana passada, quando dois gols de Troy Parrott garantiram um grande resultado para os irlandeses.

O capitão português viveu uma noite frustrante no Aviva Stadium, sendo expulso aos 15 minutos do segundo tempo após uma cotovelada em Dara O’Shea, a primeira expulsão da carreira dele pela seleção. Suspenso, CR7 está fora do jogo contra a Armênia e, como cartões vermelhos diretos em competições internacionais resultam em gancho de duas partidas, ele também corre o risco de perder a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 caso a equipe não precise disputar a repescagem.

A expulsão veio mesmo depois do camisa 7 afirmar, antes do jogo contra a Irlanda, que seria um “bom menino” no retorno ao país. “Gosto muito dos torcedores daqui. O apoio que dão à seleção deles é muito bonito. Para mim, é um prazer jogar aqui novamente. Espero que eles não vão me vaiar muito amanhã — juro que vou tentar ser um bom menino”, disse.