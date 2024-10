Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e agora Vinícius Júnior: os jogadores mais bem pagos do futebol mundial

A trinca de CR7, Messi e Neymar continua no topo da lista, divulgada anualmente pela Forbes

O mais recente relatório da Forbes de 2024 trouxe como grande novidade a inclusão de Vinícius Júnior na lista dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo.

O atacante brasileiro, que se destaca no Real Madrid e é favorito a ganhar a Bola de Ouro, entrou no seleto grupo, confirmando sua crescente influência no cenário global do esporte.

Apesar da novidade, o Top 3 dos últimos anos permanece inalterado, com Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar continuando a dominar as primeiras posições. Confira, abaixo, os dez jogadores de futebol mais bem pagos do mundo em 2024 (os valores foram descritos utilizando o dólar como moeda).