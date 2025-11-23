Cristiano Ronaldo, inacreditável! CR7 faz golaço de bicicleta em goleada do Al Nassr

O Al Nassr recebeu o Al Khaleej no Al-Awwal Park, em Riade, neste domingo (23), pela 10ª rodada da Liga Saudita. A equipe de Cristiano Ronaldo lidera a tabela com um recorde perfeito, enquanto os visitantes ocupavam a sexta posição antes do confronto. Sob o comando de Jorge Jesus, o Al Nassr chega invicto, com oito vitórias em oito jogos, tendo marcado 26 gols — o maior número da liga — e sofrido apenas quatro.

O jogo começou com intensidade do time da casa. Ronaldo quase abriu o placar aos quatro minutos, em um chute de longa distância após passe de João Félix, mas a finalização saiu pela linha de fundo. Pouco depois, o atacante português teve nova chance em posição ainda melhor, quando Sadio Mané o encontrou dentro da pequena área, mas o goleiro do Al Khaleej, Anthony Moris, realizou uma defesa espetacular.

Aos 33 minutos, Félix parecia abrir o placar, mas o gol foi anulado após longa checagem do VAR devido a um toque de mão de Marcelo Brozovic. No entanto, não demorou para que o Al Nassr assumisse a liderança: Ângelo cruzou com precisão e a bola caiu nos pés de Félix, que tocou suavemente para o fundo da rede. Minutos depois, Wesley ampliou a vantagem com um chute magnífico, aproveitando a pressão intensa de Félix dentro da área adversária.

No segundo tempo, o Al Khaleej iniciou bem e conseguiu reduzir a diferença logo aos 46 minutos, quando Murad Al Hawsawi finalizou com perfeição. Apesar da pressão crescente dos visitantes, testando o goleiro Nawaf Al-Aqidi em várias ocasiões, o Al Nassr voltou a marcar. Sadio Mané, em um belo chute curvo, aumentou novamente a vantagem para dois gols, mostrando eficiência na transição ofensiva.

A noite do Dimitrios Kourbelis, do Al Khaleej, terminou de forma amarga: após perder uma oportunidade clara, cometeu uma entrada dura em Ali Al-Hassan e recebeu cartão vermelho direto. Aproveitando a superioridade numérica, o Al Nassr marcou o quarto gol com uma impressionante bicicleta de Cristiano Ronaldo, após cruzamento de Nawaf Boushal, garantindo uma vitória confortável por 4 a 1.

Com o resultado, o Al Nassr mantém a campanha perfeita na liga, chega a nove vitórias em nove jogos e continua mostrando força ofensiva e defensiva na temporada 2025/26, com João Félix e Cristiano Ronaldo se destacando como principais artilheiros do time.