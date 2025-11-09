Cristiano Ronaldo é flagrado ironizando juiz em jogo que terminou com vitória do Al Nassr no Campeonato Saudita
A mensagem irônica de Cristiano ao árbitro da partida
O incidente aconteceu depois que o árbitro apitou para o intervalo com o placar ainda empatado em 0 a 0. Com o término da primeira etapa, Cristiano ficou visivelmente frustrado pelo juiz ter interrompido um ataque promissor do Al-Nassr no momento do apito, e enquanto caminhava em direção ao túnel, ele se aproximou do oficial e, segundo o The Sun, disse: “Muito bem, muito bem. Continue assim, você está fazendo um bom jogo – muito bom jogo você faz.”
Cristiano Ronaldo está perseguindo o que antes parecia um sonho impossível de 1.000 gols na carreira e, na partida em questão, entregou quando mais importava. Depois que João Félix foi empurrado pelas costas enquanto corria atrás do rebote do seu próprio chute, um pênalti foi marcado, dando a CR7 a chance perfeita para resolver o jogo. E ele não desperdiçou a oportunidade. Este foi seu 953º gol na carreira e também seu 83º gol na Saudi Pro League desde que se juntou ao Al-Nassr, no início de 2023.
- Getty
Al-Nassr mantém início perfeito
O pênalti de Cristiano dobrou a vantagem do Al-Nassr depois que Ângelo Gabriel abriu o placar logo depois do início do segundo tempo. O Neom já estava com dificuldades para acompanhar o ritmo e piorou ainda mais quando Luciano Rodríguez foi expulso por dar uma cotovelada imprudente no meio da segunda etapa. O cartão vermelho dos adversários ajudou o Al-Nassr conquistar tranquilamente sua oitava vitória consecutiva na liga. Desde que chegou a Riad, Cristiano Ronaldo marcou 35 gols em sua primeira temporada, seguido por 25 no ano passado, e agora está a caminho de superar ambas as marcas em sua terceira campanha. Apenas Félix marcou mais gols do que ele nesta temporada — também balançando as redes na partida deste sábado —, com 10.
Cristiano compartilha mensagem motivadora
Após o apito final, sua frustração havia desaparecido. Nas redes sociais, ele postou uma mensagem motivadora que dizia: "Trabalhando em nosso sonho". O Al Nassr está em busca de seu primeiro título da liga, e com o incansável português no comando, poucos apostariam contra eles.
Mesmo aos 40 anos, o apetite de Cristiano Ronaldo por gols permanece o mesmo. Só em 2025, ele tem uma média superior a um gol por jogo, aproximando-o da mítica marca dos 1.000 gols. Atrás dele nas tabelas de artilharia sauditas está Aleksandar Mitrovic, cujos 47 gols na liga desde 2023 parecem modestos comparados aos impressionantes 83 de CR7.
- Getty Images Sport
Dever internacional chama Ronaldo
Longe dos compromissos pelo clube, o foco de Cristiano Ronaldo agora se volta para a seleção. Ele se apresenta a Portugal nesta semana para a sequência das Eliminatórias da Copa do Mundo, com dois duelos pela frente: contra a Irlanda, em Dublin, e diante da Armênia, em Lisboa. Antes das partidas, CR7 voltou a tocar em uma pergunta que o acompanha há anos: ele precisa ganhar uma Copa do Mundo para completar seu legado?
Em entrevista ao Piers Morgan Uncensored, Ronaldo respondeu:
“Se você me perguntar: ‘Cristiano, é um sonho ganhar a Copa do Mundo?’ Não, não é um sonho. Ganhar a Copa do Mundo não vai mudar meu nome na história do futebol, não vou mentir. Uma coisa da qual tenho certeza é que vou aproveitar o momento. O momento é o mais importante que temos. Ainda não estamos classificados. Aproveite o momento.
Na minha cabeça, não penso dessa forma. Claro que você quer vencer, sim. Quando compete, quer vencer... mas para mim, ganhar a Copa não vai mudar a forma como vejo as coisas. Conquistamos três títulos com Portugal. Antes, Portugal nunca tinha ganho nada. Portugal nunca venceu uma Copa. ‘Ah, mas pode vencer.’ Sim, vamos lutar por isso. Mas usar isso para me definir aos 40, 41 anos? Definir o quê? Definir se sou um dos melhores da história? Por causa de uma competição, seis, sete jogos? Você acha justo? Não é justo.”
Após retornar da Data Fifa, Cristiano terá pela frente o Al-Khaleej, sexto colocado, no dia 23 de novembro. Em seguida, disputa um jogo da AFC Cup contra o Istiklol.