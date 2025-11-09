Cristiano Ronaldo é flagrado ironizando juiz em jogo que terminou com vitória do Al Nassr no Campeonato Saudita

Longe dos compromissos pelo clube, o foco de Cristiano Ronaldo agora se volta para a seleção. Ele se apresenta a Portugal nesta semana para a sequência das Eliminatórias da Copa do Mundo, com dois duelos pela frente: contra a Irlanda, em Dublin, e diante da Armênia, em Lisboa. Antes das partidas, CR7 voltou a tocar em uma pergunta que o acompanha há anos: ele precisa ganhar uma Copa do Mundo para completar seu legado?

Em entrevista ao Piers Morgan Uncensored, Ronaldo respondeu:

“Se você me perguntar: ‘Cristiano, é um sonho ganhar a Copa do Mundo?’ Não, não é um sonho. Ganhar a Copa do Mundo não vai mudar meu nome na história do futebol, não vou mentir. Uma coisa da qual tenho certeza é que vou aproveitar o momento. O momento é o mais importante que temos. Ainda não estamos classificados. Aproveite o momento.

Na minha cabeça, não penso dessa forma. Claro que você quer vencer, sim. Quando compete, quer vencer... mas para mim, ganhar a Copa não vai mudar a forma como vejo as coisas. Conquistamos três títulos com Portugal. Antes, Portugal nunca tinha ganho nada. Portugal nunca venceu uma Copa. ‘Ah, mas pode vencer.’ Sim, vamos lutar por isso. Mas usar isso para me definir aos 40, 41 anos? Definir o quê? Definir se sou um dos melhores da história? Por causa de uma competição, seis, sete jogos? Você acha justo? Não é justo.”

Após retornar da Data Fifa, Cristiano terá pela frente o Al-Khaleej, sexto colocado, no dia 23 de novembro. Em seguida, disputa um jogo da AFC Cup contra o Istiklol.