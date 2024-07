Cristiano Ronaldo, aos 39 anos, vê que o fim pode ter chegado antes da Copa do Mundo de 2026 e a Euro prova isso

Ou Cristiano entende o seu novo momento, como um coadjuvante, ou precisa deixar de ser convocado

Depois que enfim conquistou um grande título, a Eurocopa de 2016, a seleção portuguesa passou a entrar nas competições no grupo dos times considerados favoritos ao título. E com razão. Cristiano Ronaldo não estava mais sozinho e isolado como único grande jogador: os últimos anos viram diversos portugueses, de diversas posições, atuando nos maiores times do mundo. Foi uma transição que gerou expectativas de grandes feitos, mas não tem sido uma transição das mais positivas. E parte da culpa está, justamente, no fator Cristiano Ronaldo.

A eliminação nas quartas de final da Euro 2024, contra a França, não é um resultado absurdo. Ainda mais nos pênaltis, após um disputadíssimo empate sem gols. Mas as atuações dos portugueses, em especial de seu maior ídolo, foram muito aquém das expectativas. O time treinado por Roberto Martínez ficou tão focado em jogar para CR7 que acabou não jogando o que poderia. E ninguém ganhou com isso: pela primeira vez em toda a sua carreira, Cristiano Ronaldo não balançou as redes em um grande torneio de seleções.

É surpreendente ver CR7 passar em branco em qualquer competição, mas depois da última Copa do Mundo, na qual chegou a ser barrado pelo técnico Fernando Santos, não dá para dizer que é uma surpresa ver Cristiano Ronaldo puxando o time para baixo. Estamos falando de um jogador de quase 40 anos, cujo ego não lhe permite aceitar um papel que não seja o de protagonista, e que não resolve mais como costumava fazer no passado.

