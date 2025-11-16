Cristiano Ronaldo é enviado para casa após expulsão nas eliminatórias da Copa do Mundo

Mesmo assim, a classificação da seleção portuguesa para a Copa do Mundo de 2026 ficou um pouco mais delicada após a derrota. Troy Parrott marcou duas vezes no primeiro tempo para os irlandeses, garantindo o segundo triunfo consecutivo e dando novo fôlego às chances de repescagem da equipe.

Agora, a Irlanda encara a Hungria no domingo (16), precisando vencer para ultrapassar os húngaros e assumir a segunda posição. A Hungria ainda pode terminar em primeiro caso triunfe e a equipe de Roberto Martínez perca para a Armênia, algo considerado improvável mesmo sem o camisa 7.

Aos 40 anos, o astro lusitano não ficará para acompanhar o duelo de domingo no Estádio do Dragão. Segundo o jornal português A Bola, Cristiano Ronaldo foi “dispensado da seleção”. O capitão teve atuação apagada até a expulsão, em uma noite frustrante para a principal referência ofensiva do país.

Antes da partida, o ídolo português havia prometido ser um “bom menino” em seu retorno à Irlanda, afirmando: “Gosto muito dos torcedores daqui. O apoio que eles dão à sua seleção é muito bonito. Para mim, é um prazer jogar aqui de novo. Espero que não me vaiem muito amanhã – juro que vou tentar ser um bom menino.”