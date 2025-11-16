Cristiano Ronaldo é enviado para casa após expulsão nas eliminatórias da Copa do Mundo
- Getty Images Sport
Irlanda conquista grande vitória sobre Portugal
Mesmo assim, a classificação da seleção portuguesa para a Copa do Mundo de 2026 ficou um pouco mais delicada após a derrota. Troy Parrott marcou duas vezes no primeiro tempo para os irlandeses, garantindo o segundo triunfo consecutivo e dando novo fôlego às chances de repescagem da equipe.
Agora, a Irlanda encara a Hungria no domingo (16), precisando vencer para ultrapassar os húngaros e assumir a segunda posição. A Hungria ainda pode terminar em primeiro caso triunfe e a equipe de Roberto Martínez perca para a Armênia, algo considerado improvável mesmo sem o camisa 7.
Aos 40 anos, o astro lusitano não ficará para acompanhar o duelo de domingo no Estádio do Dragão. Segundo o jornal português A Bola, Cristiano Ronaldo foi “dispensado da seleção”. O capitão teve atuação apagada até a expulsão, em uma noite frustrante para a principal referência ofensiva do país.
Antes da partida, o ídolo português havia prometido ser um “bom menino” em seu retorno à Irlanda, afirmando: “Gosto muito dos torcedores daqui. O apoio que eles dão à sua seleção é muito bonito. Para mim, é um prazer jogar aqui de novo. Espero que não me vaiem muito amanhã – juro que vou tentar ser um bom menino.”
"Não houve violência"?
A expulsão deixou Cristiano Ronaldo incrédulo. Ele chegou a aplaudir de forma irônica a torcida antes de deixar o campo, caminhando lentamente em direção ao túnel. O veterano atacante ainda precisou ser contido por Ricardo Carvalho depois de murmurar um “muito bem” em direção ao banco irlandês.
O técnico Roberto Martínez saiu em defesa do capitão depois da derrota, garantindo que o gesto não foi “violento”. “Conversamos sobre isso. É difícil para um jogador como o Cristiano, que vive dentro da área. Hoje ele teve dois defensores o tempo todo em contato físico”, disse o treinador.
“Não houve violência. Ele tentou apenas afastar o defensor e deu azar porque o VAR… o ângulo das imagens faz parecer pior do que realmente foi. É o primeiro vermelho dele pela seleção. Inacreditável.”
Um cartão vermelho direto costuma render suspensão de duas partidas, o que pode deixar CR7 de fora da estreia de Portugal na Copa do Mundo, caso a equipe confirme a vaga direta e evite depender da repescagem.
- AFP
"Ele sabe que errou"
Bruno Fernandes, capitão do Manchester United e companheiro de seleção portuguesa, admitiu que o camisa 7 errou e que a expulsão complicou o jogo na Irlanda. O meia, que não atuou por estar suspenso, comentou: “Isso acontece no futebol. Um momento em que o Cris teve uma reação que lhe custou caro.
“Foi algo que ele não queria fazer, mas acabou acontecendo. Ele sabe que cometeu um erro e, infelizmente, não pôde nos ajudar. Mas isso não muda o fato de que já estávamos atrás no placar.
“Acabou deixando tudo mais difícil, porque estávamos com 10 em campo e sem um jogador capaz de decidir a qualquer momento.”
Portugal deve confirmar o primeiro lugar contra a Armênia
A expectativa é que a equipe lusitana confirme a liderança do Grupo F neste domingo (16), quando enfrenta a Armênia diante da própria torcida. O adversário perdeu quatro dos cinco jogos nas Eliminatórias, incluindo um 5 a 0 diante do time de Martínez no ano passado, em Yerevan.
Naquela goleada, o Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, enquanto João Félix, também duas vezes, e João Cancelo completaram o placar.