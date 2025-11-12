Cristiano Ronaldo fez por merecer última chance de glória na Copa do Mundo

As lágrimas escorreram pelas bochechas de Cristiano assim que o apito final soou no estádio Al Thumama, em Doha, no dia 10 de dezembro de 2022. O capitão de Portugal estava tão chateado que não conseguiu nem se dirigir aos torcedores. A dor era grande demais. Tão grande, de fato, que ele não conseguiu falar sobre a chocante eliminação de seu país, nas quartas de final, pelo Marrocos, até o dia seguinte - e mesmo assim, falou publicamente sobre o fato apenas em uma postagem nas redes sociais.

"Ganhar uma Copa do Mundo para Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira", ele escreveu no Instagram. "Nas minhas cinco participações em Copas do Mundo ao longo de 16 anos, sempre jogando ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei o meu melhor. Deixei tudo o que tinha em campo. Nunca recuarei de uma batalha e nunca desisti desse sonho. Infelizmente, esse sonho terminou ontem". E não de uma maneira que ele pudesse aceitar facilmente.

Cristiano chegou ao Catar caracteristicamente confiante não apenas de silenciar seus críticos após um final vergonhoso e desorganizado em sua segunda passagem pelo Manchester United, mas também porque era sua supostamente "última chance" de ganhar o único troféu que lhe faltava na prateleira. No entanto, ele partiu da mesma maneira que sua saída de Old Trafford, com sua reputação manchada por exibições públicas de petulância e relatos de que ele havia ameaçado deixar a seleção portuguesa após ser deixado de fora do confronto das oitavas de final com a Suíça - que a equipe de Fernando Santos venceu por 6 a 1 graças a um hat-trick do substituto de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos.

"Só quero que todos saibam que muito foi dito, muito foi escrito, muito foi especulado, mas minha dedicação a Portugal nunca vacilou por um instante", ele escreveu em sua postagem nas redes sociais. "Eu sempre fui apenas mais um jogador lutando pelo objetivo de todos e nunca viraria as costas aos meus companheiros de equipe e ao meu país."

"Por enquanto," acrescentou ele, "não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi bonito enquanto durou... Agora, temos que deixar que o tempo seja um bom conselheiro e permitir que todos tirem suas próprias conclusões."

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por sua vez, concluiu que era "o momento certo para iniciar um novo ciclo" com um novo treinador - mas ainda não com um novo capitão.