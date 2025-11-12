+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cristiano Ronaldo Portugal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Cristiano Ronaldo fez por merecer última chance de glória na Copa do Mundo

É fácil entender por que Cristiano Ronaldo gosta de ser entrevistado por Piers Morgan. Quase não há perguntas, apenas elogios - e quem não gostaria de ter seu ego massageado ininterruptamente por uma hora? E Morgan também oferece ao português uma plataforma para promover seus produtos. Na conversa bajuladora da semana passada, por exemplo, o jornalista afirmou que as pessoas dizem que ele cheira como Cristiano Ronaldo porque usa a loção pós-barba do ídolo. Na verdade, entretanto, Morgan passa tanto tempo elogiando o vencedor da Bola de Ouro que seria até surpreendente se ele cheirasse como qualquer outra pessoa

Ainda é estranho que Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, ainda se sinta compelido a escolher Piers Morgan - de todas as pessoas - para enaltecer uma carreira cheia de feitos fantásticos. Seus recordes deveriam falar por si mesmos.

No entanto, a coisa mais estranha sobre a última entrevista com Morgan foi a tentativa de Cristiano de minimizar a importância da Copa do Mundo. "Se você me perguntar, 'Cristiano, é um sonho ganhar a Copa do Mundo?'", ele perguntou a si mesmo, de forma bastante apropriada. "Não, não é um sonho."

Mas claramente é. E podemos afirmar com tanta certeza porque o próprio já disse isso várias vezes, mais memoravelmente depois que o sonho "acabou" de forma desastrosa no Catar em 2022.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    O fim do sonho

    As lágrimas escorreram pelas bochechas de Cristiano assim que o apito final soou no estádio Al Thumama, em Doha, no dia 10 de dezembro de 2022. O capitão de Portugal estava tão chateado que não conseguiu nem se dirigir aos torcedores. A dor era grande demais. Tão grande, de fato, que ele não conseguiu falar sobre a chocante eliminação de seu país, nas quartas de final, pelo Marrocos, até o dia seguinte - e mesmo assim, falou publicamente sobre o fato apenas em uma postagem nas redes sociais.

    "Ganhar uma Copa do Mundo para Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira", ele escreveu no Instagram. "Nas minhas cinco participações em Copas do Mundo ao longo de 16 anos, sempre jogando ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei o meu melhor. Deixei tudo o que tinha em campo. Nunca recuarei de uma batalha e nunca desisti desse sonho. Infelizmente, esse sonho terminou ontem". E não de uma maneira que ele pudesse aceitar facilmente.

    Cristiano chegou ao Catar caracteristicamente confiante não apenas de silenciar seus críticos após um final vergonhoso e desorganizado em sua segunda passagem pelo Manchester United, mas também porque era sua supostamente "última chance" de ganhar o único troféu que lhe faltava na prateleira. No entanto, ele partiu da mesma maneira que sua saída de Old Trafford, com sua reputação manchada por exibições públicas de petulância e relatos de que ele havia ameaçado deixar a seleção portuguesa após ser deixado de fora do confronto das oitavas de final com a Suíça - que a equipe de Fernando Santos venceu por 6 a 1 graças a um hat-trick do substituto de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos.

    "Só quero que todos saibam que muito foi dito, muito foi escrito, muito foi especulado, mas minha dedicação a Portugal nunca vacilou por um instante", ele escreveu em sua postagem nas redes sociais. "Eu sempre fui apenas mais um jogador lutando pelo objetivo de todos e nunca viraria as costas aos meus companheiros de equipe e ao meu país."

    "Por enquanto," acrescentou ele, "não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi bonito enquanto durou... Agora, temos que deixar que o tempo seja um bom conselheiro e permitir que todos tirem suas próprias conclusões."

    A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por sua vez, concluiu que era "o momento certo para iniciar um novo ciclo" com um novo treinador - mas ainda não com um novo capitão.

  • Belgium v Canada: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    "Treinador terrível"

    Roberto Martinez representou uma escolha duvidosa para suceder Santos, dado que o espanhol ficou conhecido por não conseguir ganhar um grande troféu com a "Geração de Ouro" da Bélgica.

    "Quem diz que Martinez é um bom treinador não entende de futebol," disse o ex-meio-campista belga, Radja Nainggolan, ao criador de conteúdo Junior Vertongen no YouTube. "Um bom treinador dá à equipe uma ideia. Nós nunca tivemos isso com ele. Não tínhamos padrões ou linhas de corrida. Dependíamos de momentos. Talvez [Nacer] Chadli fizesse algo, ou [Axel] Witsel cobrasse um escanteio para [Marouane] Fellaini. Esse era o nosso futebol. [Kevin] De Bruyne era instruído a jogar como atacante pela direita quando ele queria estar no meio-campo. Ele ainda fazia isso porque era o que o treinador pedia.

    "E não é sobre eu estar amargo. Quando eu era a sétima opção sob o comando de [Antonio] Conte [na Inter], eu aceitei. Eu o respeitava porque ele é um treinador de alto nível. Alguns treinadores você respeita mesmo que não jogue; outros você sabe que não são adequados para o trabalho. Eu tive treinadores para quem joguei, e eu diria: 'Esse foi um treinador terrível.' Martinez é um desses. Quando as coisas ficavam difíceis, era sempre o mesmo: dar a bola para [Eden] Hazard ou De Bruyne e esperar que eles resolvessem. Esse era o plano."

    Para a surpresa de absolutamente ninguém, Martinez tem empregado uma estratégia igualmente simplista com Portugal: colocar a bola na área para Cristiano Ronaldo.

  • Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    O colapso de Frankfurt

    As táticas inegavelmente pouco eficientes de Fernando Santos, somadas à natureza catastrófica da campanha da Copa do Mundo de 2022, ofereceram a Martinez uma oportunidade gloriosa de construir um novo e emocionante time em torno da abundância de estrelas de Portugal. No entanto, ele não aproveitou.

    Em seu primeiro ato significativo como treinador da seleção, ele optou por voar para a Arábia Saudita para convencer Cristiano a liderar Portugal na Eurocopa de 2024. Essa provou ser uma decisão previsivelmente desastrosa, e mesmo que Ronaldo tenha marcado muitos gols durante a qualificação, ele não balançou as redes uma vez sequer na Alemanha. Pior ainda, suas tentativas de quebrar o jejum de gols tornaram-se pouco produtivas para a equipe e embaraçosas.

    Ficou claro que Cristiano Ronaldo precisava ser retirado da linha de fogo, mas Martinez se recusou a afastar seu atacante ineficaz e deixou-o em campo no último jogo do grupo. Consequentemente, a pressão sobre o capitão só aumentou após outra partida sem gols em uma humilhante derrota de 2 a 0 para a Geórgia - e eventualmente tornou-se demais para Cristiano Ronaldo suportar após perder um pênalti no confronto das oitavas de final com a Eslovênia.

    No intervalo da prorrogação em Frankfurt, um dos melhores jogadores da história do futebol desabou. Foi uma visão impressionante. Uma lenda viva havia se tornado um fardo. Depois de anos carregando heroicamente seus companheiros de equipe, agora eles o carregavam - e ele sabia disso. 

    Foi, portanto, difícil não sentir um certo grau de simpatia pelo atacante - seguido por admiração por ele ter tido a coragem de cobrar o primeiro pênalti da disputa, e ainda por cima convertê-lo.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Aposta compensa

    Martinez é um mestre da dissimulação, um treinador que sempre fala muito bem, mesmo após uma performance fraca, então era inevitável que ele se concentrasse na admirável coragem de Cristiano Ronaldo na coletiva de imprensa pós-jogo, em vez do show de horrores que a precedeu - e seu papel nisso.

    O que foi ainda menos surpreendente foi que ele manteve seu plano de jogo claramente falho no confronto das quartas de final com a França, com Cristiano mais uma vez encarregado de liderar a linha de ataque. Fazer a mesma coisa repetidamente obviamente não conseguiu produzir um resultado diferente e Portugal foi eliminado nos pênaltis por uma equipe francesa terrivelmente ineficaz — e novamente sem conseguir marcar nos 90 minutos.

    A esse ponto, a insistência (e teimosia) de Martinez em deixar CR7 em campo tornou-se o tema de um debate nacional. Como implorava uma manchete memorável, "Mais Portugal, menos Ronaldo!". Mesmo durante a impressionante sequência de resultados da seleção portuguesa na Liga das Nações 2024/25, havia rumores de que o recém-eleito presidente da FPF, Pedro Proença, estava inclinado a demitir Martinez após o torneio sediado na Alemanha e substituí-lo por José Mourinho.

    Cristiano Ronaldo, sem surpresa, ficou irritado com a constante especulação em torno do espanhol, que foi efetivamente responsável por prolongar sua carreira na seleção. "Questionar alguém que tem um recorde espetacular por Portugal me confunde", ele disse pouco antes da final da Liga das Nações contra a Espanha. "Houve um pouco de falta de respeito [com Martinez]. Falar de outros treinadores também não faz sentido. O treinador fez um trabalho extraordinário.

    "Mesmo quando se vence, existe esse debate, mas faz parte dos papagaios que estão em casa e dão sua opinião. O que temos que dizer é que estamos muito felizes com o trabalho que o treinador fez, porque chegar com uma nacionalidade diferente, e falar nossa língua, cantar nosso hino com uma paixão que eu vejo, isso é o que mais valorizo. O resto não importa de forma alguma. Os resultados são muito positivos, independentemente de ganharmos ou não. Sempre haverá debate, mas, para mim, não faz sentido nenhum."

    Depois de defender Martinez fora de campo, Cristiano então o resgatou dentro dele. Ele marcou o gol da vitória da semifinal da Liga das Nações sobre a Alemanha e marcou novamente na decisão contra a Espanha, que Portugal venceu nos pênaltis. Basicamente, Martinez arriscou seu trabalho (e o que restava de sua reputação) em Cristiano Ronaldo - e a aposta finalmente valeu a pena.

  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    "Exemplo para todos"

    As dúvidas sobre se Martinez está realmente tirando o máximo proveito de uma seleção tão especial ainda não desapareceram. A sensação permanece de que Portugal - que precisa de apenas dois pontos em seus dois últimos jogos para se classificar para a Copa do Mundo de 2026 - está tendo sucesso apesar do treinador e de seu camisa 9 imóvel, e não por causa deles, mas porque Portugal simplesmente tem muitos jogadores de classe mundial.

    No entanto, Martinez agora tem a seu favor o título da Liga das Nações de 2025 e a ótima fase que Cristiano Ronaldo vive após a Eurocopa de 2024 (13 gols em 13 jogos) para justificar a construção do seu ataque em torno de um atacante de 40 anos. "Ser treinador não é sobre escolher ou não escolher Cristiano Ronaldo, é sobre usar os melhores jogadores para ter o melhor time e ganhar títulos", Martinez argumentou em junho. "É importante tomar decisões baseadas em fatos, e Cristiano marcou 20 vezes em seus últimos 25 jogos [por Portugal]. Ninguém mais tem um histórico como esse."

    Mesmo levando em conta que os jogos da Liga das Nações e as eliminatórias para a Copa do Mundo não são os indicadores mais confiáveis de verdadeira qualidade, a taxa de gols sensacional de Cristiano torna difícil argumentar contra sua inclusão contínua no time titular de Portugal, pois enfatiza que ele continua sendo um finalizador letal e, talvez mais importante, um dos jogadores mentalmente mais duros que o jogo já viu. Personagens menores teriam abaixado a cabeça após uma Eurocopa tão embaraçosa, mas o grande CR7 manteve sua autoconfiança inabalável.

    Martinez também afirmou que a mera presença de Cristiano na seleção de Portugal inspira todos ao seu redor. "Ele não precisa falar para motivar os outros - seu trabalho e mentalidade já transmitem a mensagem", disse o ex-técnico do Everton. "Ele é o primeiro a procurar o pequeno detalhe que lhe dá uma vantagem. Ele é um exemplo para todos. É incrível como sua atitude contagia os outros. O que ele faz em campo é apenas parte do que ele traz para o time."

  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    O sonho ainda está vivo

    Também deve ser reconhecido que a mudança de Cristiano Ronaldo para o Oriente Médio agora parece um golpe de mestre, porque beneficiou ele quase tanto fisicamente quanto financeiramente. Jogar em um nível mais baixo na Arábia Saudita protegeu seu corpo envelhecido da intensidade punitiva das ligas de elite da Europa - ao mesmo tempo que tornou mais fácil para o primeiro bilionário do futebol continuar sua busca implacável por 1000 gols na carreira. Agora ele marcou 109 vezes em 122 partidas pelo Al-Nassr, que pode realmente ganhar um troféu significativo nesta temporada após um início invicto na campanha da Liga Saudita, o que colocaria Cristiano em um estado de espírito ainda mais positivo antes da Copa do Mundo do próximo ano na América do Norte.

    Ainda se pode apresentar todos os tipos de argumentos sobre os méritos de Martinez efetivamente depositar as esperanças de Portugal em um atacante de 41 anos, porque não há Plano B. O corpo de Cristiano Ronaldo simplesmente tem que se manter firme nos próximos oito meses, já que a seleção jogou tão poucos jogos sem seu capitão sob o comando de Martinez (apenas um desde a Eurocopa, de fato). Seja qual for a opinião sobre Martinez como técnico, no entanto, a grandeza de Cristiano como jogador está além de questionamento.

    O mero fato de que ele está caminhando para sua sexta Copa do Mundo é quase inacreditável e um testemunho de seu talento tremendo e ética de trabalho inspiradora. Cristiano pode estar determinado a minimizar a importância do torneio - talvez por medo de manchar ainda mais seu legado - mas a perspectiva de colocar as mãos no prêmio mais prestigioso do esporte é claramente uma das principais razões pelas quais ele ainda está se esforçando ao máximo de suas capacidades físicas e mentais.

    Fale o que quiser sobre Cristiano Ronaldo, mas ele definitivamente não perdeu seu dom incrível para desafiar as probabilidades. Ele simplesmente se recusa a admitir derrota e, após tantas decepções esmagadores nos últimos anos, dificilmente se pode negar a ele uma última chance de conquistar a Copa do Mundo. Ele a mereceu por pura força de vontade.

    Claro, tudo pode terminar em lágrimas mais uma vez - mas, aos 40 anos, Cristiano Ronaldo reavivou um sonho que até ele mesmo pensava ter morrido em 2022. Sem querer soar (ou cheirar) como Piers Morgan, este pode ser seu feito mais incrível até hoje...