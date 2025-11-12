Cristiano Ronaldo fez por merecer última chance de glória na Copa do Mundo

Martinez é um mestre da dissimulação, um treinador que sempre fala muito bem, mesmo após uma performance fraca, então era inevitável que ele se concentrasse na admirável coragem de Cristiano Ronaldo na coletiva de imprensa pós-jogo, em vez do show de horrores que a precedeu - e seu papel nisso.
O que foi ainda menos surpreendente foi que ele manteve seu plano de jogo claramente falho no confronto das quartas de final com a França, com Cristiano mais uma vez encarregado de liderar a linha de ataque. Fazer a mesma coisa repetidamente obviamente não conseguiu produzir um resultado diferente e Portugal foi eliminado nos pênaltis por uma equipe francesa terrivelmente ineficaz — e novamente sem conseguir marcar nos 90 minutos.
A esse ponto, a insistência (e teimosia) de Martinez em deixar CR7 em campo tornou-se o tema de um debate nacional. Como implorava uma manchete memorável, "Mais Portugal, menos Ronaldo!". Mesmo durante a impressionante sequência de resultados da seleção portuguesa na Liga das Nações 2024/25, havia rumores de que o recém-eleito presidente da FPF, Pedro Proença, estava inclinado a demitir Martinez após o torneio sediado na Alemanha e substituí-lo por José Mourinho.
Cristiano Ronaldo, sem surpresa, ficou irritado com a constante especulação em torno do espanhol, que foi efetivamente responsável por prolongar sua carreira na seleção. "Questionar alguém que tem um recorde espetacular por Portugal me confunde", ele disse pouco antes da final da Liga das Nações contra a Espanha. "Houve um pouco de falta de respeito [com Martinez]. Falar de outros treinadores também não faz sentido. O treinador fez um trabalho extraordinário.
"Mesmo quando se vence, existe esse debate, mas faz parte dos papagaios que estão em casa e dão sua opinião. O que temos que dizer é que estamos muito felizes com o trabalho que o treinador fez, porque chegar com uma nacionalidade diferente, e falar nossa língua, cantar nosso hino com uma paixão que eu vejo, isso é o que mais valorizo. O resto não importa de forma alguma. Os resultados são muito positivos, independentemente de ganharmos ou não. Sempre haverá debate, mas, para mim, não faz sentido nenhum."
Depois de defender Martinez fora de campo, Cristiano então o resgatou dentro dele. Ele marcou o gol da vitória da semifinal da Liga das Nações sobre a Alemanha e marcou novamente na decisão contra a Espanha, que Portugal venceu nos pênaltis. Basicamente, Martinez arriscou seu trabalho (e o que restava de sua reputação) em Cristiano Ronaldo - e a aposta finalmente valeu a pena.