Cristiano Ronaldo confirma que Copa do Mundo de 2026 será sua última, mas quer jogar por mais dez anos
Despedida da Copa do Mundo: Cristiano Ronaldo se prepara para a última dança
Cristiano Ronaldo, que continua a jogar no campeonato saudita pelo Al-Nassr, foi questionado se o grande evento do próximo ano representará sua despedida dos palcos internacionais e disse: "Sim, com certeza, terei 41 anos e acho que esse será o momento. Acho que nesta grande competição, não sei... Como eu disse, estou aproveitando este momento."Enquanto Cristiano se prepara para uma última dança com Portugal - tendo anteriormente ajudado o país a conquistar a Eurocopa e a Liga das Nações da Uefa - ele não está pronto para se aposentar do futebol completamente.
- Getty
Mais 10 anos? Cristiano faz piada sobre aposentadoria
Em junho de 2025, o vencedor de cinco Bolas de Ouro comprometeu-se com um novo contrato de dois anos com o Al-Nassr. Ele pretende honrar esse acordo enquanto continua a perseguir 1.000 gols na carreira.
Com isso, ele jogará, pelo menos, até os 42 anos, e há uma chance de que ele atue com seu filho mais velho, Cristiano Jr - que já começou a trilhar seu caminho nas categorias de base em Portugal e vem chamando atenção no sistema de academia do Al-Nassr.
Muitos sugeriram que Ronaldo buscará imitar o astro da NBA LeBron James, que hoje joga ao lado de seu filho nos Los Angeles Lakers. CR7 sugeriu que dará ao seu filho mais tempo para que ele trilhe uma carreira profissional própria.
O astro português disse recentemente, no programa do apresentador Piers Morgan, que o dia de sua aposentadoria não está tão distante, mas brincou que seu “em breve” quer dizer “dentro de 10 anos”. Cristiano acrescentou: “Isso significa 'em breve' para mim. As pessoas pensam que quando falo sobre me aposentar em breve significa que será em seis meses ou um ano. Estou apenas brincando!”. Ele continuou dizendo: “Sejamos honestos, quando digo em breve, provavelmente significa mais um ano ou dois.”
O fim se aproxima, mas Cristiano joga com um sorriso no rosto e busca mais troféus
Cristiano Ronaldo admite regularmente que não pode mais planejar a longo prazo, já que o fim de sua carreira notável se aproxima. No entanto, ele não deixa de jogar para ganhar, e busca dar ao Al-Nassr o primeiro troféu da equipe da Liga Saudita.
Ele disse: “Quando você atinge uma certa idade, começa a contar os meses rapidamente. No futebol, eu tento aproveitar marcando gols. Como você sabe, eu tenho 40 anos, tento aproveitar o momento e seguir em frente. Meu corpo está em boa forma, eu acho. Quanto ao meu desempenho com a seleção, eu marco gols e ajudo o time. Quero ganhar títulos. Esta é a minha vida.”
- Getty
Perseguindo troféus: CR7 quer títulos nacionais e internacionais
Grandes troféus ainda estão em disputa para CR7 com Al-Nassr e Portugal. Ele tem desfrutado de um início produtivo na temporada de 2025/26, registrando 10 gols em 11 jogos, ajudando o time de Jorge Jesus a estar no topo da tabela da Saudi Pro League.
Depois de apenas ter ganhado um troféu durante seu tempo no Oriente Médio, o português está determinado a corrigir isso em um futuro próximo - com o compatriota João Felix agora brilhando ao seu lado.
No quesito de seleções, Cristiano Ronaldo afirmou que não precisa vencer a Copa do Mundo, como fez seu eterno rival Lionel Messi, para consolidar seu legado. Apesar disso, a Copa do Mundo é um dos poucos grandes troféus que ele ainda não conquistou, e 2026 - com Portugal possuindo o talento para tornar esse sonho uma realidade - talvez seja sua melhor oportunidade na carreira.