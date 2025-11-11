Cristiano Ronaldo confirma que Copa do Mundo de 2026 será sua última, mas quer jogar por mais dez anos

Em junho de 2025, o vencedor de cinco Bolas de Ouro comprometeu-se com um novo contrato de dois anos com o Al-Nassr. Ele pretende honrar esse acordo enquanto continua a perseguir 1.000 gols na carreira.

Com isso, ele jogará, pelo menos, até os 42 anos, e há uma chance de que ele atue com seu filho mais velho, Cristiano Jr - que já começou a trilhar seu caminho nas categorias de base em Portugal e vem chamando atenção no sistema de academia do Al-Nassr.

Muitos sugeriram que Ronaldo buscará imitar o astro da NBA LeBron James, que hoje joga ao lado de seu filho nos Los Angeles Lakers. CR7 sugeriu que dará ao seu filho mais tempo para que ele trilhe uma carreira profissional própria.

O astro português disse recentemente, no programa do apresentador Piers Morgan, que o dia de sua aposentadoria não está tão distante, mas brincou que seu “em breve” quer dizer “dentro de 10 anos”. Cristiano acrescentou: “Isso significa 'em breve' para mim. As pessoas pensam que quando falo sobre me aposentar em breve significa que será em seis meses ou um ano. Estou apenas brincando!”. Ele continuou dizendo: “Sejamos honestos, quando digo em breve, provavelmente significa mais um ano ou dois.”