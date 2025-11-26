Cristiano Ronaldo quer abrir clube particular em Madri em que celulares serão proibidos

Cristiano Ronaldo será lembrado como um dos maiores jogadores da história. O que ele conquistou por Manchester United, Real Madrid, Juventus e outros clubes construiu uma carreira rara no futebol mundial. Mesmo aos 40 anos, segue decisivo por Portugal e pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Mas o próprio craque sabe que sua trajetória dentro de campo está perto do fim. Ele tem contrato até a temporada 2026/27, porém o momento de pendurar as chuteiras se aproxima.

Em entrevista a Piers Morgan no início do mês, o português falou abertamente sobre isso:

“Em breve. Acho que estarei preparado. Vai ser difícil, claro. Provavelmente vou chorar… Será muito, muito difícil. Mas venho planejando meu futuro desde os 25, 26 anos. Então acredito que vou conseguir lidar com essa pressão.”

Além da carreira no futebol, o português já investe há anos em outros negócios, como a marca CR7 Clothing, academias CR7 Fitness e até seu próprio canal no YouTube.