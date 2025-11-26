Cristiano Ronaldo quer abrir clube particular em Madri em que celulares serão proibidos
Cristiano Ronaldo se aproximando da aposentadoria
Cristiano Ronaldo será lembrado como um dos maiores jogadores da história. O que ele conquistou por Manchester United, Real Madrid, Juventus e outros clubes construiu uma carreira rara no futebol mundial. Mesmo aos 40 anos, segue decisivo por Portugal e pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Mas o próprio craque sabe que sua trajetória dentro de campo está perto do fim. Ele tem contrato até a temporada 2026/27, porém o momento de pendurar as chuteiras se aproxima.
Em entrevista a Piers Morgan no início do mês, o português falou abertamente sobre isso:
“Em breve. Acho que estarei preparado. Vai ser difícil, claro. Provavelmente vou chorar… Será muito, muito difícil. Mas venho planejando meu futuro desde os 25, 26 anos. Então acredito que vou conseguir lidar com essa pressão.”
Além da carreira no futebol, o português já investe há anos em outros negócios, como a marca CR7 Clothing, academias CR7 Fitness e até seu próprio canal no YouTube.
O clube particular de CR7 será inaugurado em Madri
Segundo o jornal espanhol Libertad Digital, o empresário Íñigo Onieva e a Mabel Hospitality — empresa de Ronaldo e do sócio Manuel Campos Guallar — lançarão o Vega Private Members Club, um clube privado que promete “redefinir” a forma de socializar e fazer negócios em Madri. A abertura está prevista para este ano, na Rua Lagasca 88, na região mais luxuosa da cidade.
O espaço terá 1.000 m² e o uso de celulares será restrito, sem fotos. Durante o dia, funcionará como área de reuniões, escritórios privados, co-working e estúdio de podcast. À noite, vira um ambiente social com jantares especiais e bares exclusivos. O clube contará com três espaços principais: Casa Vega (bistrô contemporâneo), Restaurante Vega e Toto (culinária italiana). Haverá também um clube de vinhos com experiências premium.
A exclusividade tem preço: a adesão mais cobiçada — destinada apenas a convidados — exige um pagamento único de 15 mil euros, com acesso vitalício. Os planos mais “acessíveis” começam em 2.400 euros por ano, além de uma taxa inicial de 2.000 euros.
Cristiano Ronaldo olha para o futuro
Ao falar com Morgan, Ronaldo disse que a aposentadoria vai permitir que ele dedique mais tempo a outros projetos — mas admitiu que nada substituirá a emoção de marcar um gol.
“Nada se compara à adrenalina de fazer um gol. Mas tenho outras paixões. Vou ter mais tempo para mim, para minha família, para criar meus filhos. Quero ser mais presente”, afirmou.
Ele também contou que pretende explorar mais seus hobbies e negócios:
“Gosto de UFC, de padel. Quero aprender mais sobre minhas empresas. Não vou virar YouTuber em tempo integral, mas quero estar mais presente. Acho que vou fazer coisas divertidas e diferentes.”
O que vem a seguir para Cristiano Ronaldo?
Antes de disputar sua última Copa do Mundo, em 2026, Cristiano Ronaldo segue focado no Al Nassr. Mesmo ainda sem títulos pelo clube, a equipe vive bom momento e lidera a Liga Saudita, dando sinais de que pode finalmente encerrar o jejum de troféus nesta temporada.