Crise no meio-campo do Arsenal já ameaça disputa pelo título da Premier League

Mikel Arteta terá que resolver 'bucha' em meio a um dos períodos mais importantes da temporada

Mikel Arteta adoraria ter um time só de Ben Whites. Poucos jogadores representam melhor a filosofia do espanhol do que ele. O inglês é intenso, agressivo e quase nunca comete um erro com a bola.

A qualidade que Arteta gostaria que se estendesse a todo o elenco do Arsenal nesta semana, porém, é a recusa em jogar pela seleção da Inglaterra. Nestas duas últimas semanas, grande parte dos jogadores dos Gunners viajou pelo mundo para representar seus respectivos países.

A Data Fifa é sempre um momento tenso para os treinadores de clubes - especialmente para aqueles tão obsessivos quanto Arteta -, pois eles são forçados a assistir seus valiosos ativos arriscarem sofrer lesões e aumentarem a carga de jogos. E, na segunda-feira (09), os maiores medos do técnico do Arsenal se concretizaram...