A crise só aumenta? Lesões de Kylian Mbappé já preocupam Real Madrid e astro francês voltará a ser desfalque
Problemas de Arbeloa aumentam na primeira semana em Madrid
O ambiente no Santiago Bernabéu tornou-se tóxico em tempo recorde neste mês de janeiro, com o Real Madrid atualmente mergulhado em uma "maré negativa" após uma sequência catastrófica de resultados. Tendo perdido dois títulos em potencial em apenas sete dias, o gigante espanhol é um clube em crise. A demissão de Xabi Alonso após a derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona deveria ter servido como um freio, mas seu sucessor, Álvaro Arbeloa, passou por um batismo de fogo.
A passagem de Arbeloa pelo comando da equipe começou de forma desastrosa, com uma humilhante eliminação na Copa do Rei para o Albacete no início desta semana. Agora, enquanto se prepara para sua estreia na La Liga contra o Levante, ele sofreu um duro golpe no elenco. Segundo informações do jornal francês L'Équipe, Mbappé está fora da partida. O joelho esquerdo do astro francês ainda lhe causa problemas significativos e, embora a dor tenha diminuído, ele definitivamente "não está em condições" de disputar um jogo de alto nível.
Arbeloa enfrenta crise de lesões
A ausência de Mbappé deixa Arbeloa com um problema tático que ele não pode se dar ao luxo de ignorar. O confronto com o Levante ganhou uma grande importância; não é mais apenas uma partida rotineira do campeonato, mas uma tentativa desesperada de provar que a temporada não está "acabada" para o Real Madrid. Com o clube atualmente quatro pontos atrás do Barcelona de Hansi Flick na La Liga, qualquer tropeço pode ser fatal na disputa do título.
Arbeloa, promovido do Castilla para estabilizar a equipe, já está sob imensa pressão após a surpreendente derrota para o Albacete na Copa. Essa eliminação, somada à derrota sofrida para o Barcelona na Arábia Saudita, que custou o emprego de Alonso, deixou o elenco sem confiança. Sem seu principal artilheirol, Arbeloa precisa encontrar uma maneira de organizar um time que parece física e mentalmente exausto. Além disso, ele também não poderá contar com os defensores Éder Militão, Trent Alexander-Arnold e Antonio Rüdiger para esta partida, o que representa um problema considerável antes de sua estreia no comando do time no campeonato.
Lesão de Mbappé gera controvérsia
A natureza da lesão de Mbappé tornou-se motivo de intenso debate e controvérsia na capital espanhola. Os problemas teriam surgido pouco antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Manchester City no final do ano passado – uma partida que foi vista como um ultimato inicial para Xabi Alonso. O Real Madrid perdeu aquele jogo sem seu craque, mas Mbappé voltou a jogar quase imediatamente depois.
A controvérsia surge da busca de Mbappé pelo brilho individual. Após a derrota para o City, restavam três jogos no calendário de 2025. Nessa altura, Mbappé estava a quatro gols de igualar o recorde histórico de Cristiano Ronaldo de maior número de gols marcados pelo Real Madrid em um único ano.
Apesar dos problemas persistentes no joelho, Mbappé jogou todas as três partidas, marcando os quatro gols necessários para igualar o recorde. No entanto, essa busca pela história parece ter tido um preço alto. O esforço necessário para alcançar a marca de CR7 agravou a lesão, obrigando-o a perder os dois primeiros jogos de 2026: uma partida do campeonato contra o Real Betis e a semifinal da Supercopa contra o Atlético de Madrid.
Uma temporada à beira do colapso
A saga ganhou mais uma reviravolta durante a final da Supercopa contra o Barcelona,
na Arábia Saudita. Após uma avaliação minuciosa de sua condição física, Mbappé foi considerado apto apenas para o banco de reservas, apesar de inicialmente ter sido descartado da competição . Ele entrou em campo por apenas 15 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota que acabou selando o destino de Alonso .
Desde aquela breve aparição, Mbappé voltou ao departamento médico. Ele perdeu o desastre da Copa do Rei contra o Albacete, e o L'Equipe confirma que ele não jogará neste fim de semana contra o Levante. A publicação francesa afirma que, embora o jogador não se "arrependa" de ter forçado seu corpo a igualar o recorde de Cristiano, ele agora adotou uma abordagem mais cautelosa. Segundo relatos, ele não está disposto a correr mais riscos com o joelho no futuro, o que significa que Arbeloa não pode contar com seu craque até que ele esteja 100% recuperado.
Para o Real Madrid, a situação é precária. O otimismo que cercou a contratação de Alonso evaporou-se, substituído pela incerteza da era interina de Arbeloa. Perder a Supercopa e ser eliminado da Copa do Rei por um adversário de divisões inferiores em menos de uma semana é um ponto baixo que poucos previam.
Com o Barcelona demonstrando um domínio absoluto sob o comando de Flick, o Real Madrid corre o risco de deixar a temporada acabar antes mesmo de fevereiro.
