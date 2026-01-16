A crise só aumenta? Lesões de Kylian Mbappé já preocupam Real Madrid e astro francês voltará a ser desfalque

A saga ganhou mais uma reviravolta durante a final da Supercopa contra o Barcelona, na Arábia Saudita. Após uma avaliação minuciosa de sua condição física, Mbappé foi considerado apto apenas para o banco de reservas, apesar de inicialmente ter sido descartado da competição . Ele entrou em campo por apenas 15 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota que acabou selando o destino de Alonso .

Desde aquela breve aparição, Mbappé voltou ao departamento médico. Ele perdeu o desastre da Copa do Rei contra o Albacete, e o L'Equipe confirma que ele não jogará neste fim de semana contra o Levante. A publicação francesa afirma que, embora o jogador não se "arrependa" de ter forçado seu corpo a igualar o recorde de Cristiano, ele agora adotou uma abordagem mais cautelosa. Segundo relatos, ele não está disposto a correr mais riscos com o joelho no futuro, o que significa que Arbeloa não pode contar com seu craque até que ele esteja 100% recuperado.

Para o Real Madrid, a situação é precária. O otimismo que cercou a contratação de Alonso evaporou-se, substituído pela incerteza da era interina de Arbeloa. Perder a Supercopa e ser eliminado da Copa do Rei por um adversário de divisões inferiores em menos de uma semana é um ponto baixo que poucos previam.

Com o Barcelona demonstrando um domínio absoluto sob o comando de Flick, o Real Madrid corre o risco de deixar a temporada acabar antes mesmo de fevereiro.