Corinthians retoma esperanças e sonha com Gabigol para 2025

Projeto Memphis Depay e o não acordo do atacante com o Palmeiras animaram o Timão

Ativo no mercado da bola nos últimos dias, o Corinthians mantém sonhos para a próxima janela de transferências e um deles está no Rio de Janeiro. Trata-se de Gabigol, que tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e futuro indefinido na Gávea.

Segundo soube a GOAL, o time Paulista voltou a nutrir as esperanças de contratar o jogador depois dele não ter chegado a um pré-acordo com Palmeiras. Além disso, o sucesso na negociação envolvendo Memphis Depay, que assinou um contrato de dois anos com o clube, se tornou uma motivação a mais.