Corinthians formaliza proposta e tenta Arthur Cabral por empréstimo

Timão já fez contato com o estafe do jogador e discute a possibilidade de chegada nesta janela de transferência

O Corinthians enviou uma proposta pela contratação de Arthur Cabral, hoje no Benfica, de Portugal, como soube a GOAL. A informação sobre o interesse do Timão foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem.

A oferta dos paulistas é pela contratação do atacante de 26 anos por empréstimo com opção de compra ao término do contrato. A ideia é que ele assine até julho de 2025, conforme apurado pela GOAL. Os valores envolvidos em uma eventual negociação ainda são mantidos em sigilo.

As tratativas para a contrtação de Arthur Cabral são conduzidas com o empresário do atleta, Paulo Pitombeira. É o agente quem trabalha nos bastidores para tirá-lo do Estádio da Luz e levá-lo ao Parque São Jorge no mercado da bola.

