O que o Corinthians precisa fazer no Brasileirão 2024 para evitar o rebaixamento à Série B

Timão vive situação complicada na tabela do Campeonato Brasileiro; entenda os limites para ficar na Série A

O Corinthians não vive seus melhores momentos no Campeonato Brasileiro. Apesar do investimento em reforços e da longevidade nas Copas do Brasil e Sul-Americana, o clube vê a situação ficar mais preocupante na Série A, em que vem ocupando a zona de rebaixamento por consecutivas rodadas.

No entanto, mesmo existindo as chances de queda, há inúmeros caminhos que podem manter o Timão na primeira divisão nacional. Agora, o Alvinegro ocupa a 17ª colocação da tabela com 28 pontos em 28 rodadas.

Sendo assim, o que o Corinthians precisa fazer caso queira evitar o descenso à Série B? Abaixo, a GOAL apresenta alguns parâmetros de clubes já rebaixados - ou não - que o torcedor deve ficar de olho na briga pela permanência na elite do Brasileirão.