Corinthians x Pato: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga Futsal

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (28), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo; veja detalhes

Corinthians e Pato se enfrentam na noite desta segunda-feira (28), às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela Liga Nacional de Futsal 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e da LNF TV, ambos no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Corinthians abriu sua campanha na LNF com uma boia vitória. Contra o Campo Mourão, o Alvinegro goleou por 6 a 0, com gols de Lucas Martins (três vezes) e Deives (duas) e Luisinho. O objetivo é manter não só o embalo, mas a posição na ponta da tabela.

Do outro lado, o Pato abriu sua caminhada no nacional com uma derrota para o Velez Camaquã, que fez sua estreia no torneio, por 3 a 2 — Zé Marques e Maicon marcaram. O foco dos paranaenses fica, portanto, na primeira vitória no torneio.