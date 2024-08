Corinthians negocia novos moldes em oferta do Southampton por Yuri Alberto

Clube tenta incluir obrigação de compra nas tratativas pela saída do centroavante; ingleses avaliam negociação

O Corinthians não se empolgou com a oferta do Southampton, da Inglaterra, por Yuri Alberto, como soube a GOAL. Os ingleses ofereceram € 3 milhões (R$ 18,42 milhões na cotação atual) pelo empréstimo do centroavante, além de € 18 milhões (R$ 110,5 milhões) de opção de compra ao término do vínculo de cessão, em junho de 2025.

A proposta do Southampton pelo atacante de 23 anos é para a aquisição de 80% dos direitos econômicos do atleta ao fim do empréstimo. O jogador tem contrato no Parque São Jorge até 31 de dezembro de 2027. O Timão é detentor de 50% dos direitos econômicos, o restante pertence ao Zenit, da Rússia.

A oferta feita pelos britânicos não animou a diretoria corintiana, que pleiteia uma negociação em definitivo ou a obrigação de compra ao término do contrato. O clube, inclusive, já busca outro centroavante no mercado da bola e tenta um acordo com o Benfica, de Portugal, por Arthur Cabral.

