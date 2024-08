Corinthians avalia oferta do Southampton por Yuri Alberto, mas quer negociação em definitivo

Clube inglês sinalizou com uma proposta de empréstimo com opção de compra, formato que não agrada ao Timão

O Southampton fez uma oferta de empréstimo por Yuri Alberto do Corinthians. A informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Benjamin Back e confirmada pela GOAL. Ainda segundo soube a reportagem, o time paulista conversa com o clube inglês mas prioriza uma negociação em definitivo.

A oferta do Southampton é de 3 milhões de euros por um empréstimo de um ano com opção de compra de 18 milhões de euros. Num primeiro momento, o Timão sinalizou que não pretende negociar o jogador nestes moldes e as conversas estão em andamento.