Corinthians estuda saída de António Oliveira após clássico contra o Palmeiras

Treinador pode deixar o comando do time independentemente do resultado no Dérbi desta segunda-feira (1), pelo Brasileirão

O Corinthians estuda a saída do técnico António Oliveira independentemente do resultado da partida contra o Palmeiras, na noite desta segunda-feira (1), como soube a GOAL.

Há insatisfação com o desempenho recente do português à frente do Timão. A equipe não vence há seis partidas - foram quatro empates (Atlético-GO, São Paulo, Athletico-PR e Cuiabá) e duas derrotas (Botafogo e Internacional) neste período. O último triunfo foi sobre o Racing, do Uruguai, pela Sul-Americana, no dia 28 de maio.

A falta de desempenho pode culminar na saída do técnico após a partida contra o Palmeiras, que será disputada no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Brasileirão. O resultado será levado em consideração, mas mais importante que isso será a forma de atuar.

