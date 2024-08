Corinthians acerta contratação de Talles Magno por empréstimo de uma temporada

Timão espera o jogador em São Paulo nesta quarta-feira (7) para realizar exames médicos e assinar contrato de uma temporada

O Corinthians acertou a contratação de Talles Magno por empréstimo até 30 de junho de 2025, com opção de compra de US$ 15 milhões (R$ 84,9 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O atacante de 22 anos é esperado em São Paulo nesta quarta-feira (7) para realizar exames médicos e assinar contrato com os paulistas.

O jogador vai reforçar o elenco comandado por Ramón Díaz e já deve ficar à disposição nos próximos dias. Ele será avaliado pela comissão técnica para iniciar as atividades com o restante do plantel no CT Joaquim Grava.

As tratativas pela chegada de Talles Magno ao Parque São Jorge se iniciaram na última semana e foram conduzidas pelo empresário Carlos Leite, representante do atleta de 22 anos. Ele tem boa relação com o clube paulista.

