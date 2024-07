Corinthians faz consulta e cogita proposta por titular do Santos

Timão está à procura de um meio-campista na janela de transferências e cogita oferta por jogador que pertence ao Peixe

O Corinthians tem interesse na contratação de João Schmidt, volante que pertence ao Santos. O clube da capital paulista prepara uma oferta para tirar o meio-campista da Vila Belmiro no mercado da bola, como soube a GOAL.

Já houve o primeiro contato do Timão com o estafe do jogador, que é o mesmo do técnico Fábio Carille. A negociação, no entanto, depende de um aval do clube do litoral.

A diretoria corintiana está disposta a fazer uma proposta pela contratação em definitivo do volante. João Schmidt ainda não se posicionou oficialmente sobre o que pretende para o futuro da carreira.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!