Corinthians, Barcelona e os melhores times do futebol feminino no mundo

Hegemonia na América do Sul colocou as "Brabas" no pódio das melhores equipes do mundo no futebol feminino

Nos últimos anos, Corinthians vem conquistando tudo que é possível no futebol sul-americano feminino. Maior campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro das mulheres, o Timão segue fazendo história na modalidade e, fazendo por merecer, ganhou destaque no ranking das melhores equipes do mundo da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

Incrivelmente para os padrões internacionais do futebol atual, as "Brabas" se colocaram como o terceiro melhor time do planeta no futebol feminino, superando gigantes europeus de destaque na Champions League como Chelsea, Real Madrid e Benfica, Bayern de Munique e muitos outros..

Confira, abaixo, o ranking completo da IFFHS, a posição dos outros clubes brasileiros e muito mais sobre a dominância do Corinthians feminino no Brasil e no continente...